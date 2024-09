Grêmio Nos acréscimos, Grêmio perde na Arena por 3 a 2 para o Atlético-MG no Brasileirão

1 de setembro de 2024

Depois de abrir 2 a 0 com a um menos no primeiro tempo, o Atlético-MG buscou a vitória por 3 a 2 nos acréscimos Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio perdeu por 3 a 2 de virada para o Atlético-MG, neste domingo (1º), pela 25ª rodada do Brasileirão, na partida que marcou a reabertura da Arena, em Porto Alegre, fechada há mais de quatro meses para reformas devido às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

Braithwaite e Cristaldo fizeram 2 a 0 para o tricolor gaúcho, que ainda teve Gustavo Martins expulso no 1º tempo. Mas Gustavo Scarpa, Palacios e Vargas garantiram a vitória do Galo.

O Grêmio volta a campo no domingo (15), para duelo com o RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, às 16h, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O jogo

O Grêmio começou pressionando, mas foi o Atlético quem teve a melhor chance aos 14 minutos, quando Bernard acertou um chute na trave. Na sequência, a equipe de Renato Gaúcho ainda perdeu Gustavo Martins, expulso por puxar Deyverson pelo braço.

Mesmo com menos um, o Imortal foi para cima e abriu o placar aos 31 com Braithwaite. O Galo não sentiu o gol e esboçou reação Só que o Grêmio ampliou com Cristaldo, aos 41, e freou a empolgação atleticana.

Apesar da boa vantagem, o time da casa voltou com tudo para o 2º tempo e teve a chance do terceiro aos 8, mas Braithwaite cabeceou na trave. Até que aos 27, Palacios chegou à frente de João Pedro e caiu. O árbitro marcou pênalti a favor do Galo. Gustavo Scarpa converteu e descontou.

O Atlético cresceu com o gol e seguiu em cima para buscar o empate. Palacios quase deixou tudo igual em cobrança de falta aos 45, mas Marchesín espalmou. Já nos acréscimos, Alan Kardec cabeceou, e João Pedro tocou na bola com o braço. O árbitro marcou pênalti novamente, mas Palacios converteu.

No último lance, Vargas aproveitou o rebote para garantir a vitória suada do Atlético na Arena.

Próximos jogos do Grêmio:

Red Bull Bragantino (F) – 15/09, 16h (de Brasília) – Brasileirão

Flamengo (C) – 22/09, 18h30 (de Brasília) – Brasileirão

Criciúma – 25/09, 19h (de Brasília) – Brasileirão

