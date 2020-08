Os celulares Samsung que forem perdidos poderão ser localizados pelo dono mesmo que não estejam mais conectados à internet. O novo mecanismo offline funciona por meio de outros smartphones que estejam próximos do aparelho, permitindo que ele seja encontrado a partir de uma rede que conversa entre si. A gigante sul-coreana repete uma tecnologia que a Apple inclui nos iPhones desde o iOS 13.

Isso se torna possível por conta da função “Find My Mobile”, de acordo com o site especializado XDA Developers. O aplicativo já exercia a função proteger em caso de perda ou roubo. Ao ser acionado, ele realizava backup das informações, excluía dados locais e bloqueava o acesso ao Samsung Pay.

A função de encontrar os smartphones offline se limita a aparelhos Galaxy. Portanto, para encontrar um celular perdido da Samsung, é necessário que haja outro da marca para achá-lo. O print compartilhado por Max Weinbach, do XDA Developers, indica que o rastreamento sem conexão com a internet pode ser ativado assim que o dispositivo for habilitado por meio de uma atualização.

Quando a atualização estiver instalada, o usuário vai receber uma notificação dessa funcionalidade na tela. Ao tocar nela, uma página de configuração será aberta e o botão na parte superior poderá ativar o rastreamento, assim como a criptografia do local offline, que pode ser feita por lá também.

De acordo com a Samsung, a atualização pode garantir uma medida de segurança: “’isso permitirá que seu telefone seja encontrado por dispositivos Galaxy de outras pessoas, mesmo quando não estiver conectado a uma rede. Ele também permitirá que seu telefone seja usado para procurar dispositivos Galaxy perdidos que possam estar nas proximidades. Você também pode encontrar relógios e fones de ouvido, se este foi o último dispositivo ao qual eles se conectaram”, explica.

Galaxy S21

Desconsiderando os dobráveis, a Samsung tem duas linhas de smartphones high-end: a Galaxy S e a Galaxy Note. Esta última pode ser descontinuada, porém: há rumores de que a companhia estaria cogitando lançar um Galaxy S21 com a S Pen, o que faria a próxima geração do Galaxy Note não ter sentido.

Os rumores apontam que a linha será composta por três celulares: Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra (se esses forem os nomes oficiais). Este último teria a maior tela e, com efeito, um slot para a S Pen.

É claro que a Samsung poderia lançar tanto o Galaxy S21 Ultra quanto um novo Galaxy Note com a S Pen, mas não faria sentido. Celular com caneta é um produto de nicho, logo, é pouco provável que haja demanda para dois smartphones high-end acompanhados desse acessório.

Se por um lado a Samsung já estaria com o projeto da linha Galaxy S21 bem encaminhado, por outro, ainda não teria definido o lançamento do Galaxy Note 21 para o segundo semestre do próximo ano, o que dá mais força para os burburinhos.