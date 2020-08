Um aparente erro no Facebook chamou a atenção dos usuários na manhã desta quinta-feira (27). Links compartilhados na rede social, incluindo conteúdos de sites de notícias e anúncios patrocinados, estavam exibindo imagens pornográficas para parte dos usuários.

Embora o acesso aos links esteja funcionando normalmente, o erro substitui dentro da rede social a foto ligada ao conteúdo por uma imagem explícita de sexo. Ainda não é possível detectar um padrão no erro, e, aparentemente, nem todos os usuários foram afetados.

Procurado pela reportagem, o Facebook disse: “Estamos cientes de que algumas pessoas estão relatando terem visto conteúdos impróprios no Facebook que violam nossas políticas. Estamos trabalhando para identificar e remover tais conteúdos o quanto antes”.

Se o que houve foi realmente uma invasão em massa de páginas verificadas, o Facebook tem nas mãos um problema semelhante ao do Twitter. Em julho, diversos perfis famosos, como Bill Gates, Barack Obama, Jeff Bezos e Elon Musk, foram hackeados por um golpe de criptomoedas.

Robô

Quem acompanha o universo da tecnologia sabe que, a cada dia que passa, os assistentes pessoais estão cada vez melhores e mais espertos. Porém, claro, tudo acaba acontecendo no ambiente virtual, por meio da voz e de softwares de inteligência artificial (IA). Agora, já imaginaram se pudéssemos ter um desses auxiliares em “carne e osso”? O Facebook, ao que tudo indica, caminha para isso.

Em postagem em seu blog oficial, a empresa anunciou que está em uma etapa bem avançada para o domínio da robótica doméstica. Esse projeto, que é comandado pela equipe de pesquisa em IA, está construindo um robô que poderá executar diversas tarefas em sua casa, mas sem que isso se torne uma experiência perigosa.

Para isso, o Facebook criou dois sistemas para esse vindouro robô, o SoundSpaces e o Semantic MapNet. Com eles, esse equipamento não vai transformar a convivência com as pessoas em algo desagradável. Pelo contrário. Com isso, a rede social e sua equipe de IA garantem que o futuro com a robótica será saudável e eficiente.

O sistema SoundSpaces dá aos robôs a capacidade de interpretar sons. Para efeito de comparação, os atuais assistentes virtuais apenas ouvem palavras de alerta e, em seguida, usam o processamento de linguagem natural para interpretar comandos verbais como gatilhos. No caso dos autômatos, eles identificarão em qual cômodo da casa um telefone está tocando, por exemplo, para, depois, se localizar, ir até o aparelho, e atendê-lo ou pegá-lo para você.

De acordo com a postagem do blog, o SoundSpaces permite aos desenvolvedores treinar agentes de IA em ambientes 3D com acústica altamente realista. Isso abre uma série de novas tarefas de IA incorporadas, como navegar até um alvo emissor de som, aprender com a ecolocalização ou explorar com sensores multimodais.

Já o Semantic MapNet é um pouco mais complexo. De modo prático, esse sistema dá aos robôs a capacidade de navegar em seu ambiente usando visão computacional e o sistema SoundSpaces mencionado acima, ao mesmo tempo que reconhece correlações semânticas “baseadas em recursos”. Em outras palavras, ele pode lembrar onde o sofá está com maior precisão do que simplesmente examinando pixels de imagens geradas por seus outros sensores.