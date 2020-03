Notas Brasil Doria diz que fábricas e construção civil não podem parar

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

O governador de São Paulo, João Doria, reforçou a necessidade de funcionamento das fábricas no estado e do setor de construção civil. “Não podemos ter colapso na produção do país”, disse. “Se as fábricas pararem, teremos colapso no abastecimento, não só de alimentos, como de produtos básicos para a população de São Paulo e do país”, acrescentou.

