Política João Doria diz que não assinou carta que pede permanência de Eduardo Leite no PSDB porque diretório já havia se manifestado

Por Redação O Sul | 19 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Se o governador do RS sair do PSDB, poderá ser adversário do governador de SP nas próximas eleições presidenciais. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou no sábado (19) que não assinou a carta de tucanos que pede a permanência de Eduardo Leite no partido porque o diretório estadual já havia se manifestado no documento.

O governador do Rio Grande do Sul avalia o convite do PSD para ingressar na legenda, que pretende lançá-lo como candidato a presidente da República. Leite perdeu para Doria nas prévias do PSDB que escolheram o pré-candidato do partido ao Palácio do Planalto.

“Em relação à carta, eu pedi que o nosso presidente do Diretório Executivo de São Paulo, Marco Vinholi, assinasse. Nós queremos que o Eduardo Leite permaneça no PSDB. Quando assina o presidente, ele assina em nome de todos nós”, afirmou Doria durante visita às obras da nova unidade do Hospital Pérola Byington na capital paulista.

Na carta, os colegas de partido afirmam que “não admitem” a saída do governador em um “momento crucial”. Entre os signatários, estão o atual presidente do PSDB, Bruno Araújo, que coordenará a campanha de Doria.

Também assinam o documento ex-presidentes da legenda como o senador Tasso Jereissati, o também senador José Serra e o deputado Aécio Neves, que defendia a candidatura de Leite em detrimento à de Doria. Outros deputados e senadores do partido também estão na lista.

No sábado, Doria também teceu elogios ao governador do Rio Grande do Sul. “Um bom governador, uma boa gestão à frente do seu governo. Jovem, competente, sério. Esperamos que o Eduardo Leite tenha um final de semana de reflexão e que esse apelo toque seu coração. Ele tem 21 anos de filiação ao PSDB, e que ele possa tomar a decisão de permanecer no PSDB, onde é querido e respeitado”, disse o governador de São Paulo.

Após a disputa das prévias do PSDB para a escolha do candidato à Presidência, Leite e Doria trocaram farpas. Leite chegou a afirmar que uma “persistente rejeição de Doria” preocupava. Em resposta, o governador de SP afirmou ser uma “tese de derrotados”.

‘Sensibilizado’

Em uma série de postagens no Twitter, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que fica “sensibilizado” pela carta que pede que ele não saia do partido.

“Fico sensibilizado pela carta assinada por robusto conjunto de lideranças tucanas – todos os ex-presidentes, deputados, senadores e candidatos a importantes governos estaduais. A manifestação demonstra que o partido está alinhado com minhas preocupações com o país neste momento crucial de nossa história”, disse.

“E me permite continuar esse diálogo interno para ver como o PSDB pretende ser protagonista no processo nacional, junto com outras forças políticas do centro democrático.”

Nesta semana, Leite recebeu o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em Porto Alegre, e reafirmou que segue avaliando a proposta do partido. “Não poderia tomar [a decisão] sem convencer e conversar com muitas pessoas”, afirmou.

Leia a íntegra da carta de integrantes do PSDB:

“Caro governador Eduardo Leite,

Nos orgulhamos da sua trajetória: vereador, prefeito, governador do Rio Grande do Sul, sempre pelo PSDB, sempre tucano. Em todas essas etapas, de uma escalada absolutamente exitosa, encontramos sua marca registrada, composta pelas necessárias virtudes para o exercício da política: honradez, compromisso, determinação, preparo e competência.

O futuro do Brasil está em jogo!

Outubro se avizinha. O momento é de união em torno de um projeto que recoloque a Nação no caminho certo. A maioria dos brasileiros, cansada de tanto extremismo, está à espera do retorno à normalidade, e, nessa direção, de alguém que possa liderar uma campanha, ao mesmo tempo, empolgante, propositiva e viável.

Não admitimos a possibilidade de o perdermos nesse momento crucial para a história do Brasil.

O movimento cresce, reuniremos as forças necessárias, a missão será dada, e, certamente, como de costume, vitoriosamente cumprida.

Estaremos juntos!”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política