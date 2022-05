Política “Doria nunca foi adversário, sempre foi aliado”, diz Simone Tebet em nota

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Comunicado da senadora foi feito após desistência do tucano à candidatura para a Presidência da República Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Comunicado da senadora foi feito após desistência do tucano à candidatura para a Presidência da República. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em nota divulgada após a desistência do ex-governador de São Paulo João Doria da candidatura à Presidência da Repúbica, a senadora Simone Tebet (MDB) divulgou nesta segunda-feira (23) uma nota em que diz que o tucano nunca foi seu oponente na disputa pelo Planalto.

“Doria nunca foi adversário. Sempre foi aliado. Sua contribuição com a luta pela vacina jamais será esquecida. Vamos conversar e receber suas sugestões para nosso programa de governo”, diz o comunicado da senadora, nome mais provável para ser indicada como candidata da terceira via.

A senadora ainda diz que quer estar ao lado do PSDB e Cidadania, partidos que juntos com o MDB constroem a chamada terceira via. “O Brasil é maior do que qualquer projeto individual. Vamos trabalhar para unir todo o centro democrático. Gostaria muito de ter o PSDB e o Cidadania junto conosco. Vamos aguardar a decisão das direções partidárias. Vamos continuar nossa caminhada da esperança”, afirmou Tebet na nota.

Carta conjunta

Na quinta-feira (19) os presidentes do MDB, PSDB e Cidadania divulgaram uma carta conjunta com o objetivo de demonstrar que o ex-governador de São Paulo sempre participou de todos os debates a respeito da candidatura de uma terceira via nas eleições presidenciais deste ano.

A mensagem tentava esfriar o discurso de Doria, até então pré-candidato à Presidência, de que ele está sendo alijado do processo e prepara terreno para o anúncio oficial da candidatura única.

As três legendas deverão anunciar que o nome do grupo na disputa pelo Planalto deve ser o da senadora. A decisão se baseia em uma pesquisa quantitativa e qualitativa que, segundo dirigentes das legendas, coloca Tebet como uma candidata mais viável que Doria.

“Nos últimos meses, os pré-candidatos externaram publicamente, em diversos momentos, a compreensão de que estávamos tratando de algo maior do que uma escolha partidária”, dizia o documento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política