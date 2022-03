Política Doria recua e diz que vai deixar o governo de São Paulo e manter a pré-candidatura à Presidência da República

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A decisão foi tomada depois que Doria recebeu um gesto de apoio do PSDB e da pressão de aliados que o querem ver ver fora do governo de São Paulo Foto: Reprodução A decisão foi tomada depois que Doria recebeu um gesto de apoio do PSDB e da pressão de aliados que o querem ver ver fora do governo de São Paulo (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após uma reunião com tucanos no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria recuou e afirmou a aliados que vai renunciar ao governo de São Paulo e manter a pré-candidatura à Presidência da República.

A decisão foi tomada depois que Doria recebeu um gesto de apoio do PSDB e da pressão de aliados que o querem ver ver fora do governo de São Paulo.

O PSDB pretende lançar Rodrigo Garcia ao governo de São Paulo e a permanência de Doria no cargo desidrataria a campanha.

Vencedor das prévias do PSDB para a escolha do candidato do partido à Presidência, Doria vinha sinalizando desde a noite de quarta-feira (30) que iria desistir da disputa pelo Planalto e permanecer no governo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política