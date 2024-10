Seleção Dorival Júnior sofreu com 15 cortes em quatro convocações da Seleção Brasileira

O técnico Dorival Júnior tem dificuldade para montar o grupo que deseja na Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico Dorival Júnior tem dificuldade para montar o grupo que deseja na Seleção Brasileira. Desde que assumiu a função, o treinador não teve uma convocação sem cortes por lesões. Em quatro convocatórias, foram 15 baixas, ao todo.

No grupo inicialmente chamado para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias, foram cinco cortes: o goleiro Alisson, os zagueiros Bremer e Éder Militão, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vinicius Júnior.

Militão foi substituído por Fabrício Bruno. No grupo que treina nesta semana com Dorival, Weverton, Beraldo, Alex Telles e Andreas Pereira foram chamados para substituir os lesionados.

Na rodada anterior das Eliminatórias, além de Militão, ficaram de fora por lesão o lateral Yan Couto e os atacantes Savinho e Pedro. O flamenguista foi quem teve a lesão mais séria, ao ser constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Primeira convocatória: amistosos contra Inglaterra e França:

– Ederson (Manchester City), substituído por Léo Jardim (Vasco);

– Marquinhos (PSG), substituído por Fabrício Bruno (Flamengo);

– Gabriel Magalhães (Arsenal), substituído por Bremer (Juventus);

– Casemiro (Manchester United), substituído por Pepê (Porto);

– Gabriel Martinelli (Arsenal), substituído por Galeano (Porto).

Segunda convocatória: Copa América:

– Éderson (Manchester City), substituído por Rafael (São Paulo);

Terceira convocatória: Eliminatórias contra Equador e Paraguai:

– Éder Militão (Real Madrid), sem substituto;

– Yan Couto (Borussia Dortmund), substituído por William (Cruzeiro);

Savinho (Manchester City), substituído por Lucas Moura (São Paulo);

– Pedro (Flamengo), substituído por João Pedro (Brighton).

Quarta convocatória: Eliminatórias contra Chile e Peru:

– Alisson (Liverpool), substituído por Weverton (Palmeiras);

– Bremer (Juventus), substituído por Lucas Beraldo (PSG);

– Éder Militão (Real Madrid), substituído por Fabrício Bruno (Flamengo);

– Guilherme Arana (Atlético-MG), substituído por Alex Telles (Botafogo);

– Vinicius Júnior (Real Madrid), substituído por Andreas Pereira (Fulham).

O Brasil vive o pior início na história das Eliminatórias. Sob pressão, encara o Chile, que é o nono colocado, com cinco pontos, e vem de derrota em casa para a Bolívia. O Peru é o lanterna e não venceu uma partida sequer no torneio classificatório. O Brasil é o quinto, com 10 pontos, distante da Argentina, que lidera a competição com 18 pontos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

