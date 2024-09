Esporte Dorival vê Vinicius Jr. sofrendo como Neymar na seleção para ser solução dos problemas: “Mesma expectativa”

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Na entrevista coletiva, Dorival Júnior saiu em defesa de Vinicius Jr. (Foto: Reprodução)

O Brasil venceu o Equador por 1 a 0, na sexta-feira (6), pela 7ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Na entrevista coletiva, Dorival Júnior saiu em defesa de Vinicius Jr..

Questionado sobre o rendimento do atacante, o comandante da seleção brasileira afirmou que o camisa 7 da amarelinha vem sofrendo uma pressão parecida com a que Neymar recebe no Brasil: de ser a solução dos problemas da equipe.

“Nós queremos ver na condição de um atleta que ele produza a todo momento, a todo instante, da mesma forma que ele faz no seu clube. Nós temos sempre ciclos dentro dos próprios clubes, temos momentos em que o Rodrygo vai ser destaque ao longo de alguns meses, daqui a pouco o Vini entra nessa mesma condição. Temos que ter muita calma. Essa mesma expectativa era gerada em cima do Neymar, que em todo o momento o Neymar tinha que ser a solução dos nossos problemas”.

“É por isso que eu falo que se tivermos um pouco de paciência e recebemos o Neymar a partir do momento que a seleção esteja mais equilibrada, eu não tenho dúvidas que ele pode fazer uma diferença muito grande com a capacidade que tem junto dos que aqui estão. Mais uma vez, é um processo de mudanças que temos que respeitar etapas e processos. Temos que aprender que esses processos são morosos e demandam tempo e paciência, que não temos no nosso país”.

“Volto a afirmar ao torcedor brasileiro: tenham um pouquinho de calma, vamos recuperar primeiro a confiança da seleção brasileira. Temos jogadores de altíssimo nível, que jogam nos maiores clubes da Europa, assim como também do futebol brasileiro. Esses jogadores daqui a dois anos, eu não tenho dúvidas de que teremos uma equipe agressiva como o torcedor quer, jogando de uma maneira regular e transmitindo uma confiança ainda maior”, finalizou.

Apesar do placar magro, a equipe de Dorival Jr. subiu para o 4º lugar, com 10 pontos, oito a menos que a líder Argentina. Já os equatorianos caíram para 6º, com 8 pontos.

Agora, a Seleção Brasileira volta a campo na terça-feira (10), 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Paraguai no último compromisso desta Data Fifa.

Próximos jogos do Brasil

Paraguai (F) – 10/09, 21h30 (de Brasília) – Eliminatórias

Chile (F) – 10/10, 21h (de Brasília) – Eliminatórias

Peru (C) – 15/10, 21h45 (de Brasília) – Eliminatórias

