Política Dos 26 governadores de Estados, 10 elegeram aliados nas capitais

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Em Porto Alegre, o governador Eduardo Leite (PSDB) só anunciou apoio a Sebastião Melo (MDB) no segundo turno. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Governadores de 10 Estados tiveram sucesso ao apoiar a eleição de um candidato à prefeitura das capitais brasileiras. Por outro lado, 16 terão pelos próximos 4 anos adversários políticos ou nomes que não apoiaram no comando da cidade mais importante do seu Estado.

O levantamento inclui nomes que tiveram o aval dos governadores desde o primeiro turno ou que passaram a ser apoiados somente na segunda parte do pleito.

Em Porto Alegre, por exemplo, o governador Eduardo Leite (PSDB) só anunciou apoio a Sebastião Melo (MDB) no segundo turno. Ainda assim, o aval foi um dos temas da campanha na capital do Rio Grande do Sul, que terminou com a reeleição de Melo.

Já a vitória de Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi ainda mais significativa já que foi um dos principais apoiadores da reeleição de Ricardo Nunes (MDB) na capital de São Paulo. Seu nome foi o principal lembrado pelo prefeito reeleito em seu discurso de vitória.

— Veja os governadores que conseguiram emplacar um aliado nas capitais:

* Gladson Cameli (PP) – aliado de Tião Bocalom (PL), prefeito reeleito de Rio Branco (AC)

* Elmano de Freitas (PT) – aliado de Evandro Leitão (PT), prefeito eleito de Fortaleza (CE)

* Helder Barbalho (MDB) – aliado de Igor Normando (MDB), prefeito de Belém (PA)

* Eduardo Riedel (PSDB) – apoiou a reeleição de Adriane Lopes (PP) em Campo Grande (MS)

* Ratinho Jr. (PSD) – aliado de Eduardo Pimentel (PSD) em Curitiba (PR)

* Jorginho Mello (PL) – apoiou a reeleição de Topázio Neto (PSD) em Florianópolis

* Ronaldo Caiado (União Brasil) – aliado de Mabel (União Brasil), prefeito eleito de Goiânia (GO)

* João Azevêdo (PSB) – apoiou a reeleição de Cícero Lucena (PP) em João Pessoa (PB)

* Eduardo Leite (PSDB) – apoiou Sebastião Melo (MDB), agora prefeito reeleito de Porto Alegre (RS)

* Tarcísio de Freitas (Republicanos) – apoiou a reeleição de Ricardo Nunes (MDB) para a capital de São Paulo

Bolsonaro

Um marco do segundo turno das eleições municipais foi a oposição de candidatos apoiados pelos governadores em confronto com um nome apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em Fortaleza, o candidato bolsonarista André Fernandes (PL) perdeu para Evandro Leitão (PT), nome apoiado pelo governador Elmano de Freitas (PT).

A eleição de Fortaleza representou também a vitória do ministro Camilo Santana (Educação), e a derrota de Nikolas Ferreira (PL), deputado federal ligado a Bolsonaro que foi ativo na campanha de André Fernandes.

O governador Helder Barbalho (MDB) também conseguiu uma vitória em cima de um nome apoiado diretamente por Bolsonaro, o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL).

Em Goiânia, Ronaldo Caiado (União Brasil) conseguiu uma vitória importante com a eleição de Sandro Mabel (União) para a prefeitura. O candidato alinhado com o governador enfrentou Fred Rodrigues (PL), candidato de Bolsonaro e que contou com a presença do ex-presidente na campanha local.

