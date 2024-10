Política Veja quais foram os deputados eleitos prefeitos e saiba quem vai ocupar as vagas deles em Brasília

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Do total de 64 deputados que disputaram as eleições para prefeito, 53 foram derrotados e vão permanecer na Câmara. (Foto: Mario Agra/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Três deputados federais foram eleitos prefeitos no segundo turno das eleições municipais, realizado no domingo (27). Os parlamentares se somam a outros sete congressistas que conseguiram se eleger na primeira rodada do pleito e vão deixar as cadeiras no Congresso para os suplentes a partir de 2025.

No segundo turno, os deputados vitoriosos foram Abílio Brunini (PL-MT), em Cuiabá, Paulinho Freire (União-RN), em Natal, e Ricardo Silva (PSD-SP), em Ribeirão Preto. As vagas deles na Câmara serão ocupadas por Rodrigo Lugli (PL-MT), Carla Dickson (União-RN) e Ribamar Silva (PSD-SP), respectivamente.

No domingo, dois suplentes que assumiram mandato na Câmara nesta legislatura também foram eleitos. São eles: Naumi Amorim (PSD-CE), eleito prefeito de Caucaia (CE), e Márcio Corrêa (PL-GO), que venceu em Anápolis (GO). Como eles não exercem mandato atualmente na Casa, não haverá transferência de vagas no Congresso.

No Senado, Rodrigo Cunha (União-AL) foi o único eleito neste ano. Ele é vice do prefeito reeleito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), o JHC. Com a vitória dos dois, a mãe de JHC, Eudócia Caldas (PL), vai assumir a vaga de Cunha e será senadora até 2026.

No primeiro turno, os deputados que conseguiram vencer as disputas locais foram Alberto Mourão (MDB-SP), em Praia Grande (SP); Carmen Zanotto (Cidadania-SC), em Lages (SC); Benjamin de Oliveira (União-MA), em Açailândia (MA); Gerlen Diniz (PP-AC), em Sena Madureira (AC); Hélio Leite (União-PA), em Castanhal (PA); e Washington Quaquá (PT-RJ), em Maricá (RJ).

Os deputados Benjamin de Oliveira e Hélio Leite são suplentes de ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Juscelino Filho (Comunicações) e Celso Sabino (Portos e Aeroportos). Com a manutenção dos chefes das pastas no ministério, assumem os suplentes Ivan Junior (União-MA) e Claudio Mariano (União-PA).

Do total de 64 deputados que disputaram as eleições para prefeito, 53 foram derrotados e vão permanecer na Câmara. Desses parlamentares, 11 perderam as eleições no segundo turno. São eles: Alex Manente (Cidadania), em São Bernardo do Campo (SP); André Fernandes (PL), em Fortaleza (CE); Capitão Alberto Neto (PL), em Manaus (AM); Carlos Jordy (PL), em Niterói (RJ); Delegado Éder Mauro (PL), em Belém (PA); Guilherme Boulos (PSOL), em São Paulo (SP), Maria do Rosário (PT), em Porto Alegre (RS); Mariana Carvalho (Republicanos), em Imperatriz (MA); Natália Bonavides (PT), em Natal (RN); Professor Alcides (PL), em Aparecida de Goiânia (GO) e Rosana Valle (PL), em Santos (SP).

Também houve derrotas entre senadores. Carlos Viana (Podemos-MG) perdeu a disputa pela prefeitura de Belo Horizonte e Vanderlan Cardoso (PSD-GO) não conseguiu se eleger prefeito de Goiânia. Os dois ficaram de fora do segundo turno.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/veja-quais-foram-os-deputados-eleitos-prefeitos-e-saiba-quem-vai-ocupar-as-vagas-deles-em-brasilia/

Veja quais foram os deputados eleitos prefeitos e saiba quem vai ocupar as vagas deles em Brasília

2024-10-28