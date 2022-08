Política Dos deputados eleitos em 2018, 10% tentam cargos diferentes neste ano

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Dos 513 deputados federais eleitos em 2018, 10,13% – ou seja, 52 – disputam cargos diferentes no pleito eleitoral deste ano. De acordo com levantamento com base nos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), outros 83% dos integrantes da Câmara tentam se reeleger.

Dos políticos que ganharam uma cadeira no último ano eleitoral, 24 se candidataram ao Senado. Entre estes, está a ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina (PP). Ela foi eleita quando disputou para o cargo de deputada federal pelo Mato Grosso do Sul pelo DEM e assumiu cargo no governo federal em 2019.

Já o segundo cargo mais disputado é o posto de governador, com 18 deputados concorrendo aos comandos estaduais. Entre eles, o ex-ministro Onyx Lorenzoni, que concorre pelo PL ao governo do Rio Grande do Sul.

Para as eleições deste ano, 10.507 candidatos se registraram para tentar uma cadeira na Câmara. Esse número representa 36,36% do total das 28.889 candidaturas registradas até o momento.

Em 2018, foram 8.588 candidatos ao cargo de deputado federal. Na época, o número representou 29,53% do total dos 29.085 postulantes. Apesar de 2018 ter tido mais concorrentes do que em 2022, este ano registrou mais candidatos a deputado federal, tanto no número absoluto quanto no proporcional.

