A boa notícia é que é possível vacinar mais pessoas com cada ampola. A Pfizer então passou a contabilizar a sexta dose – o que significa que vai entregar menos ampolas daqui para frente para cumprir o contrato com o governo americano, que é de 200 milhões de doses até o final de julho. A empresa alega que, assim, terá mais vacinas disponíveis para outros países. Em vez de fabricar 1,3 bilhão de doses, como tinha planejado para 2021, passa a ter capacidade de produzir 2 bilhões.

A má notícia é que o manual de vacinação da FDA, a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, afirma que só dá para garantir essa dose extra se forem usadas seringas e agulhas de alta eficiência. Com seringas comuns, é mais difícil tirar todas as doses do frasco. O risco, agora, é de o país pagar por doses que não vai conseguir aplicar.

Quando uma vacina é aplicada, um pouco do líquido sempre continua dentro da seringa, retido em um espaço entre a ponta da seringa e a agulha – é o chamado volume morto. Em seringas comuns, em média 3% da quantidade da vacina ficam nesse espaço. Nas mais eficientes, chamadas de seringas de baixo volume morto, essa perda é muito menor, de apenas 0,3%. A diferença está no formato da seringa e do êmbolo – a parte que empurra a vacina para fora.