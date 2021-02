Porto Alegre Doze mil profissionais da saúde cadastrados em conselhos e entidades são vacinados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Iracema Albuquerque foi uma das primeiras a receber a imunização no Simers Foto: Simers/Divulgação Iracema Albuquerque foi uma das primeiras a receber a imunização no Simers. (Foto: Simers/Divulgação) Foto: Simers/Divulgação

A Secretaria da Saúde de Porto Alegre destinou 12 mil doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca/Oxford para a imunização de profissionais da saúde cadastrados em conselhos e entidades setoriais neste sábado (06).

A vacinação contra o coronavírus, que ficou sob a responsabilidade das entidades, ocorreu nas sedes da Amrigs (Associação Médica do RS), Cremers (Conselho Regional de Medicina do RS), Simers (Sindicato Médico do Rio Grande do Sul), ABO-RS (Associação Brasileira de Odontologia) e CRO-RS (Conselho Regional de Odontologia).

Os locais registraram grande movimentação desde a manhã deste sábado. A Amrigs vacinou o maior contingente de profissionais: 4,5 mil doses. O Simers aplicou 3 mil doses; o Cremers, o CRO-RS e a ABO-RS, 1,5 mil cada. Todos os profissionais que receberam a vacina foram previamente cadastrados pelas entidades setoriais. Não houve atendimento por demanda espontânea nos cinco locais de vacinação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre