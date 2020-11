Política Doze urnas eletrônicas passam por auditoria no RS para confirmar a segurança do sistema de votação

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Equipamentos localizam-se em Porto Alegre e no interior do Estado Foto: Agência Brasil Equipamentos localizam-se em Porto Alegre e no interior do Estado. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Foram sorteadas na manhã deste sábado (14), no plenário do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do RS), as 12 urnas do Estado – entre todas as 23.753 seções eleitorais gaúchas – que passarão, neste domingo (15), por auditoria a fim de confirmar a segurança do sistema eletrônico de votação.

Neste ano, em razão das medidas de prevenção à Covid-19, o acesso físico às instalações do tribunal está restrito. Por isso, todo o processo de sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Corte no YouTube. A gravação permanece disponível ao público.

As quatro primeiras urnas sorteadas – uma de Porto Alegre e outras três de todo o Estado – são submetidas à votação paralela. Esse é um procedimento de segurança, instituído pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) desde 2002, que tem como objetivo comprovar a correta captação e contabilização dos votos.

Para a votação paralela, foram sorteadas as seguintes urnas:

Capital:

– Porto Alegre – 160 ª Zona Eleitoral – Colégio Estadual Cônego Paulo de Nadal – Seção 438;

Todo o Estado:

– Porto Alegre – 113ª Zona Eleitoral – Escola Estadual Aldo Lacatelli – Seção 465

– Santa Clara do Sul – 29ª Zona eleitoral – Associação dos Moradores da RS 413 – Seção 190

– Vacaria – 58ª Zona Eleitoral – Escola Estadual Bernardina Rodrigues Padilha – Seção 99

Para a auditoria de verificação de autenticidade e integridade dos sistemas, foram sorteadas as seguintes urnas:

– Charqueadas – 50ª Zona Eleitoral – Instituto Estadual de Educação Assis Chateubriand – Seção 120

– Caxias do Sul – 136ª Zona Eleitoral – Sociedade Recreativa São João Bosco – Seção248

– Tenente Portela – 101ª Zona Eleitoral – Escola Estadual Fernão dias Paes – Seção 075

– Ijuí – 23ª Zona Eleitoral – Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Maciel – Seção 095

– Pelotas – 164ª Zona eleitoral – Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima – Seção 974

– Camaquã – 12ª Zona Eleitoral – Colégio Estadual Sete de Setembro – Seção 137

– Santa Cruz do Sul – 40ª Zona Eleitoral – Escola Municipal de Ensino Fundamental Imaculada Conceição – Seção 112

– Canguçu – 14ª Zona Eleitoral – Ginásio Municipal de Esportes – Seção 171

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política