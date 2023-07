Brasil Dramaturgo Zé Celso é internado após incêndio atingir seu apartamento

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Não há informações sobre o estado de saúde dele. (Foto: Reprodução)

O diretor e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa, 86 anos, está internado em um hospital de São Paulo após um incêndio ter atingido o apartamento em que morava, na madrugada desta terça-feira (4).

Segundo nota publicada pelo Teatro Oficina, não há informações sobre o estado de saúde de Zé Celso.

“Os outros três moradores da casa, entre eles Marcelo Drummond [ator e marido de Zé Celso], estão em observação pela inalação de fumaça. O cachorro Nagô também está em uma clínica veterinária em observação. Importante agora é formamos um grande cordão de axé, reza, proteção y cura”, diz a nota publicada nas redes sociais do Oficina.

O Teatro Oficina Uzyna Uzona é um grupo fundado pelo diretor em 1958 e uma das companhias mais longevas do Brasil. Desde 1961, o grupo ocupa um prédio localizado no bairro do Bixiga, no centro da capital paulista, que foi tombado pelo Conselho do Patrimônio Cultural.

No Twitter, o Corpo de Bombeiros publicou sobre a ocorrência no endereço de Zé Celso, registrada às 08h04 desta terça. Os bombeiros informaram, por volta das 9h, que as chamas foram controladas, e 11 viaturas foram ao local.

“Uma vítima, masculina, consciente, com queimaduras no rosto, braços e pernas foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas”, informou o perfil na rede social. Não há confirmação oficial de que seja Zé Celso essa vítima em questão.

Os bombeiros também relataram sobre outras três vítimas masculinas levadas à UPA da Vila Mariana por inalação de fumaça, uma delas também com queimaduras de 2º grau nas mãos.

Segundo amigos que o conduziram da ambulância até a unidade de saúde, o dramaturgo está entubado e com muitas queimaduras pelo corpo.

Em nota, a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas não confirmou a informação, somente que ele está internado na unidade de saúde. “O HCFMUSP não tem autorização para passar nenhuma informação sobre o estado de saúde dos pacientes. Só podemos confirmar que ele está internado aqui”, diz.

2023-07-04