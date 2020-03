Dicas de O Sul Drauzio Varella esclarece as dúvidas da população sobre o novo coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Médico possui um portal dedicado à saúde Foto: Divulgação

O portal Drauzio Varella, canal 100% dedicado a temas de saúde e qualidade de vida, realiza uma cobertura especial sobre a Covid-19 – doença provocada pelo novo coronavírus – para prestar informações à população brasileira.

O site reitera a importância de seguir as medidas recomendadas pelos órgãos competentes no combate à pandemia, como o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, e esclarece que, em caso de dúvidas, as pessoas devem ligar para o telefone 136, disponibilizado pelo ministério.

O canal do YouTube tem pílulas diárias de esclarecimentos com o dr. Drauzio sobre os mais diversos assuntos: uso de máscara, como lavar as mãos, o que fazer se uma pessoa em casa tiver sintomas suspeitos, entre outros.

No Instagram, há atualizações ao vivo com informações sobre a situação da pandemia no Brasil.

