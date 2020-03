Rio Grande do Sul Sesi e Senai suspendem as aulas presenciais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

A medida foi tomada devido ao coronavírus Foto: USP Imagens A medida foi tomada devido ao coronavírus. (Foto: USP Imagens) Foto: USP Imagens

O Sesi-RS (Serviço Social da Indústria) e o Senai-RS (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) suspendem as aulas presenciais a partir desta quinta-feira (19) no Estado, em consonância com a orientação da Secretaria Estadual da Educação, atingindo cerca de 31,8 mil alunos.

“Cientes da responsabilidade perante a comunidade, as medidas das instituições tem caráter preventivo, apesar de não haver nenhum caso positivo entre alunos, docentes e funcionários”, afirmou a Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul).

As escolas de ensino médio do Sesi (Pelotas, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Gravataí e Montenegro) e a Educação de Jovens e Adultos terão atividades pedagógicas por meio de plataformas on-line e de outras ferramentas tecnológicas. Os programas Contraturno, Iniciação às Artes e Esporte para a Vida também terão as aulas suspensas.

Os cursos do Senai nas modalidades de Aprendizagem Industrial, Técnico, Graduação Tecnológica e Pós-graduação usarão a modalidade a distância, com atividades realizadas pela plataforma on-line Sapien. Os cursos de Iniciação, Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional que ainda não começaram serão postergados.

