Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

Eletrônicos e eletrodomésticos podem ser descartados gratuitamente no local Foto: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) fará um drive-thru de coleta de resíduos eletrônicos e eletrodomésticos sem uso neste sábado (28), das 9h30 às 17h. A atividade é a ação de encerramento da Semana Lixo Zero e será realizada no Parque Moinhos de Vento (Parcão), em Porto Alegre. Todos os materiais eletrônicos e eletrodomésticos podem ser descartados no local gratuitamente.

A coleta será feita em parceria com a Abree (Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos) e busca promover a destinação correta dos equipamentos pós-consumo e incentivar a logística reversa. A orientação para as pessoas que desejam descartar os resíduos é que verifiquem quais equipamentos não estão mais funcionando ou estão obsoletos em casa, recolher todos eles e levar até ao local.

Postos de Entrega de Resíduos Eletrônicos – A Diretoria de Gestão e Educação Ambiental do DMLU estará divulgando os endereços dos sete Pere (Postos de Entrega de Resíduos Eletrônicos) espalhados pela cidade e tirando dúvidas dos contribuintes sobre descarte correto. Para saber qual o Pere mais próximo de sua casa, clique aqui. Para acessar a lista de quais resíduos eletrônicos e eletrodomésticos podem ser entregues, clique aqui.

O diretor-geral do DMLU, Paulo Marques, destaca que este tipo de ação busca a conscientização das pessoas. “Na Semana Lixo Zero, queremos mostrar à população que cada resíduo precisa ter o destino ambientalmente correto. Só assim, numa parceria entre o poder público e contribuintes, é que teremos uma cidade mais sustentável, limpa e agradável de se viver”, destaca.

Com o descarte correto, é possível diminuir o risco da poluição e emissão de gases danosos que afetam os rios, mares e vias. Além disso, esse processo da logística reversa produz também impacto positivo na economia, com potencial de gerar mais de 10 mil oportunidades de emprego e movimentar mais de R$ 700 milhões no mercado, segundo o governo federal.

Descarte correto

No site da Abree, é possível encontrar os pontos de recebimento mais próximos, realizando uma busca por meio do CEP. Além disso, consta uma lista completa de quais produtos podem ser descartados, como: batedeira, ferro elétrico, fone de ouvido, liquidificador, máquina de costura, micro-ondas, purificador de água e televisão, entre outros.

Drive-thru para coletar eletroeletrônicos e eletrodomésticos:

– Data: sábado, 28 de outubro

– Horário: 9h30 às 17h

– Local: Parque Moinhos de Vento (Parcão) – rua Comendador Caminha, s/n, bairro Moinhos de Vento.

Exemplos de equipamentos pós-consumo que podem ser descartados:

– Celulares

– Fone de ouvidos

– Geladeiras

– Baterias

– Televisores

– Secadores

– Batedeiras

– Fogões

– Micro-ondas

