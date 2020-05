Porto Alegre Drive-thru solidário arrecada 5 mil peças para Campanha do Agasalho

Por Redação O Sul | 24 de Maio de 2020

Prefeito Nelson Marchezan Júnior e a primeira-dama Tainá Vidal participaram da ação no bairro Auxiliadora. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Prefeito Nelson Marchezan Júnior e a primeira-dama Tainá Vidal participaram da ação no bairro Auxiliadora. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior e a primeira-dama Tainá Vidal acompanharam, na manhã deste sábado (23), a ação montada na rua Silva Jardim, 140, bairro Auxiliadora, para arrecadar doações à Campanha do Agasalho. A iniciativa é uma parceria entre a prefeitura, o programa POA Solidária e a empresária Laura Bier.

“Hoje é mais um dia de grande participação dos voluntários e da equipe da prefeitura. Já atingimos 50 mil doações desde o início da campanha e o inverno ainda nem chegou”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Cerca de 5 mil peças foram arrecadadas na atividade, das 11h às 17h. A primeira dama Tainá Vidal ressaltou a solidariedade dos porto-alegrenses. “Agradeço aos voluntários pela vontade de fazer acontecer e por acreditarem na nossa cidade”, afirma. Também acompanharam a ação a presidente da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), Vera Ponzio, e o secretário municipal de Desenvolvimento Social e Esportes, Itacir Flores.

“Foi um dia gratificante. Agradecemos a população que atendeu ao chamado e compareceu com doações. Chamou a atenção a qualidade dos agasalhos”, diz o secretário. Já a presidente da Fasc destaca a doação de mais de 30 cestas básicas que serão entregues a famílias cadastradas.

O drive-thru foi montado no espaço do futuro empreendimento Vila Roubadinhas. O espaço estará aberto dia 31, integrando a programação do Iom Mitzvah, da Federação Israelita, e nos dias 6 e 13 de junho, sempre das 11h às 17h.

A empresária e integrante do POA Solidária Laura Bier lembra que a ação ocorrerá em mais três dias. “Conseguimos antecipar as doações e isso é muito bom”, observa

Quarentena

A Campanha do Agasalho 2020 tem o tema “Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém”. Neste ano, a mobilização começou mais cedo para os donativos chegarem aos beneficiados antes do inverno. Em razão da pandemia do coronavírus, as peças doadas passam por quarentena antes da distribuição. Ficarão durante 14 dias em local arejado e ensolarado, para só então serem triadas e embaladas.

Serão beneficiadas 142 organizações cadastradas na Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), albergues, abrigos, Centros Pop, pessoas atendidas nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), CDI (Centros Dia do Idoso) e Crips (Centros de Relações Institucionais e Participativas), povos indígenas e quilombolas.

As doações, iniciativas e pontos de coleta podem ser acompanhados pelo portal da prefeitura e no App #EUFAÇOPOA. O transporte por aplicativo 99 vai disponibilizar voucher de desconto para corridas até pontos de coleta com drives-thrus.

