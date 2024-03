Mundo Drones ucranianos atacam território russo em último dia de eleição

Por Redação O Sul | 17 de março de 2024

Putin disse que ataques na fronteira ucraniana "não permanecerão impunes"

Uma onda de drones ucranianos atacou a Rússia no terceiro e último dia de votação das eleições presidenciais russas.

A Ucrânia lançou um total de 36 drones durante a noite, visando várias partes do território inimigo, incluindo a capital Moscou, disse o ministério da Defesa da Rússia no domingo (17).

As forças de defesa aérea russas “interceptaram e destruíram” quatro drones sobre Moscou e Yaroslavl; três sobre Belgorod e Kursk; dois sobre Kaluga; drones únicos sobre Rostov, Oryol e Bryansk; e 17 em Krasnodar Krai, de acordo com declarações postadas no Telegram pelo ministério e autoridades regionais.

Em Krasnodar Krai, um incêndio numa refinaria de petróleo no distrito de Slavyansk resultou na morte de uma pessoa, de acordo com o Serviço de Despacho do distrito. A causa da morte foi um ataque cardíaco.

Em Belgorod – que faz fronteira com a Ucrânia -, uma menina de 16 anos foi morta devido a um bombardeio, postou o governador da região, Vyacheslav Gladkov, no Telegram.

O pai da jovem ficou ferido, sofrendo ferimentos na cabeça, queimaduras e envenenamento por monóxido de carbono depois que a casa em que estavam pegou fogo. A Ucrânia tem intensificado os seus ataques a Belgorod, forçando as autoridades a fechar escolas e centros comerciais.

Uma assembleia de voto na parte controlada pela Rússia da região de Zaporizhzhia, na Ucrânia, também foi atacada por dois drones ucranianos no domingo, de acordo com Vladimir Rogov, membro da administração instalada pela Rússia. Nenhuma vítima foi relatada.

Enquanto isso, as forças ucranianas abateram 14 drones sobre a região de Odessa no domingo, depois de terem sido lançados pela Rússia durante a noite, segundo a Força Aérea Ucraniana. Pelo menos 20 pessoas morreram na sexta-feira (15) num duplo ataque com mísseis russos na cidade de Odessa.

Vladimir Putin – que está quase certo de conquistar um quinto mandato no poder – disse que os ataques na fronteira ucraniana “não permanecerão impunes”.

A votação começou na sexta-feira e continuará até domingo nos 11 fusos horários do país – desde as regiões do Extremo Oriente, perto do Alasca, até ao enclave ocidental de Kaliningrado, na costa do Báltico – e nos seus 88 súditos federais (regiões da Federação Russa), incluindo partes da Ucrânia ocupada, anexadas ilegalmente pela Rússia depois de lançar a invasão em grande escala há mais de dois anos.

Com a maioria dos candidatos da oposição mortos, presos, exilados, impedidos de concorrer ou tendo números simbólicos, a vitória de Putin está praticamente garantida.

A reeleição estenderia o seu governo até pelo menos 2030. Após as mudanças constitucionais feitas em 2020, Putin poderia concorrer novamente e potencialmente permanecer no poder até 2036, o que o faria garantir o título de governante que ocupou o poder por mais tempo na Rússia desde Josef Stalin.

