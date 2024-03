Economia Mesmo com alta de 15% nas vendas, setor de eletroeletrônicos amarga retração em 2023

Por Redação O Sul | 17 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Resultado é o primeiro positivo desde 2020, ano da pandemia de Covid-19 Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Resultado é o primeiro positivo desde 2020, ano da pandemia de Covid-19. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As vendas de eletroeletrônicos cresceram 15% em 2023, no primeiro resultado positivo do setor em 3 anos, revelou um estudo da Eletro, a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos.

Em 2020, com a pandemia da Covid-19, os eletroeletrônicos foram muito solicitados, já que as pessoas estavam em casa e procuravam maior comodidade e conforto. Mas esse cenário mudou nos anos seguintes.

Foi em 2022 que o setor visualizou seu pior período em 10 anos. Para o presidente executivo da Eletros, Jorge Nascimento, é possível que a “recuperação total” demore de 2 a 3 anos.

O valor positivo registrado no ano passado foi puxado pela alta de 19% dos eletroportáteis, como liquidificadores, cafeteiras e sanduicheiras, já que esses produtos têm um preço mais acessível, com destaque para a AirFryer.

Outro fator que impulsionou as vendas foi o ar-condicionado, que teve um crescimento 17% em 2023. Segundo Nascimento, isso se deve por causa das altas temperaturas que o país vivenciou e pelas inovações tecnológicas que contribuíram para a economia de energia e sustentabilidade dos equipamentos.

Contudo, a porcentagem ficou abaixo da registrada em 2021 e apresentou uma queda de até 60% em relação ao de ar-condicionado de janela.

Esse equipamento é geralmente parcelado na hora da compra devido ao seu ticket médio. Mas, o presidente executivo da Eletros entende que o aumento do volume de produção, bem com a entrada de novos fabricantes no país, deve fazer com que o preço do produto se estabilize.

Na mesma medida, os produtos da chamada linha branca, como fogões e máquinas de lavar, tiveram alta de 6% nas vendas no ano passado. Mesmo assim, os refrigeradores, que também compõem a linha, acumulam uma queda de mais de 40% comparado com 10 anos atrás.

Isso se deve ao chamado momento de elitização do eletrodoméstico relacionado às políticas públicas adotadas para a população mais carentes que perderam poder aquisitivo nos últimos anos, de acordo com Nascimento.

Isso fez com que as classes C e D passassem a corresponder por apenas 11% do volume comercializado, o que antes representava 30%.

Para o executivo, os produtos dessa linha são “mola propulsora” da economia brasileira, já que “é um setor que quando fomentado dá bem-estar e melhora a qualidade de vida da população, além de reaquecer a economia do país”.

Por isso, Nascimento espera mais incentivo do governo e uma taxa de juros menor, que permita que as parcelas não pesem tanto no bolso dos brasileiros.

Televisões em queda

Já a Linha Marrom, que considera equipamentos de áudio e vídeo, acumula uma retração de 11%, mesmo com o crescimento de 7% na venda de TVs em um ano que não teve de Copa do Mundo — quando tradicionalmente a população procura mais esse tipo de equipamento.

“Como foram feitos muitos lançamentos de produtos novos, televisores com o processamento e uma tecnologia embarcada ainda melhor, o consumidor acabou buscando também a melhoria, a troca dos seus produtos ou adquirir produtos mais inovadores”, explicou Nascimento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/mesmo-com-alta-de-15-nas-vendas-setor-de-eletroeletronicos-amarga-retracao-em-2023/

Mesmo com alta de 15% nas vendas, setor de eletroeletrônicos amarga retração em 2023

2024-03-17