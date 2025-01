A aeronave foi localizada por volta das 6h15min desta sexta-feira (17). Por conta do trabalho dos socorristas, uma faixa foi interditada no quilômetro 30 da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior.

O helicóptero saiu do Campo de Marte, na capital paulista, por volta das 19h30min de quinta, com destino a Americana, no interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, às 23h28min foi recebida uma chamada de desaparecimento da aeronave. O sinal de GPS sumiu por volta das 20h34min.