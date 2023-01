Rio Grande do Sul Duas pessoas morrem em acidente na BR-285, em Mato Castelhano

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2023

Os Bombeiros e o SAMU auxiliaram no atendimento Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu, na manhã deste sábado (21), um acidente do tipo colisão frontal em Mato Castelhano, BR-285, no km 272. O caso envolveu um Uno e uma caminhonete Hilux, ambos emplacados em Mato Castelhano.

Na caminhonete estavam o condutor, de 53 anos, que faleceu no local, e um passageiro de 35 que teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento hospitalar em Passo Fundo.

No carro estava apenas o condutor, de 20 anos, que também veio a óbito no local. Com a colisão, a Hilux capotou e os dois veículos ficaram sobre o acostamento. Há interdição parcial da via.

Os Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) auxiliaram no atendimento. A PRF permaneceu no local até a finalização da perícia e retirada dos corpos e dos veículos. O trânsito seguiu lento enquanto as equipes finalizavam os procedimentos para averiguação das causas do acidente.

