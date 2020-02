Rio Grande do Sul Duas toneladas de alimentos impróprios para o consumo são apreendidas no litoral gaúcho

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Três supermercados e um restaurante foram autuados Foto: MP/Divulgação (Foto: Divulgação/MP) Foto: MP/Divulgação

A equipe da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar do Ministério Público autuou três supermercados e um restaurante em Imbé e Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho, durante uma operação realizada na quarta-feira (19). Foram apreendidas duas toneladas de alimentos impróprios para o consumo.

O supermercado Bom Rancho, em Tramandaí, foi autuado e teve a padaria interditada. Mais de 1 tonelada de alimentos foi recolhida no local, como carne sem procedência e produtos vencidos. Em Imbé, o supermercado Maxi Líder também foi autuado por comercializar alimentos com prazo de validade expirado, armazenar produtos em temperatura inadequada e álcool de venda proibida para fins domésticos. Meia tonelada de produtos foi apreendida.

Outro estabelecimento autuado no município foi o mercado Zanella, onde foram apreendidos 80 quilos de produtos vencidos ou sem procedência.

O Restaurante Justin, no balneário de Santa Terezinha, em Imbé, teve a cozinha auxiliar interditada por falta de isolamento de uma área em obras e foi autuado por armazenar restos de comida congelados.

