Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, três apresentaram deflação Foto: Agência Brasil Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, três apresentaram deflação. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15), que é uma prévia da inflação oficial do Brasil, desacelerou de 0,71% em janeiro para 0,22% em fevereiro, conforme os dados divulgados nesta quinta-feira (20) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Trata-se do menor resultado para o mês de fevereiro desde 1994, quando iniciou o Plano Real.

Segundo o IBGE, o resultado foi favorecido pelas quedas nos preços das carnes (-5,04%) e das passagens aéreas (-6,68%). O índice acumula alta de 0,93% nos dois primeiros meses deste ano.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, três apresentaram deflação em fevereiro: vestuário (-0,83%), saúde e cuidados pessoais (-0,29%) e alimentação e bebidas (-0,10%).

O que mais pesou no resultado de fevereiro foi a alta de 3,61% no grupo educação, refletindo os reajustes normalmente praticados no início do ano letivo.

