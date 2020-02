Economia Programa para fazer a declaração do Imposto de Renda 2020 já está disponível

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

O prazo para a entrega das declarações começa em 2 de março e vai até 30 de abril Foto: Marcelo Casall Jr./Agência Brasil O prazo para a entrega das declarações começa em 2 de março e vai até 30 de abril. (Foto: Marcelo Casall Jr./Agência Brasil) Foto: Marcelo Casall Jr./Agência Brasil

A Secretaria da Receita Federal liberou nesta quinta-feira (20) o download do programa gerador do Imposto de Renda 2020, referente ao ano-base 2019. A temporada de entrega das declarações começa em 2 de março e vai até 30 de abril.

O programa para preenchimento da declaração é o mesmo para as duas formas de tributação: utilizando as deduções legais ou o desconto simplificado. No início do preenchimento, são apresentadas orientações sobre as formas de tributação e, ao final, quando for entregar a declaração, o programa apresentará quadro comparativo para que o contribuinte possa escolher a opção mais favorável.

O contribuinte pode fazer a importação de dados de 2019 para facilitar o preenchimento neste ano. Quem enviar a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, receberá mais cedo a restituição do Imposto de Renda. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade.

A Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações dentro do prazo legal neste ano. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido.

Deve entregar a declaração 2020 (ano-base 2019) o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado, o equivalente a R$ 2.196,90 por mês, incluindo o décimo terceiro.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia

Deixe seu comentário