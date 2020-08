Dupla é presa após carro roubado bater em muro de casa em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos

Dois homens foram presos após baterem um carro roubado no muro de uma casa em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, na noite deste domingo (16). O veículo em que a dupla estava, um Citröen C3, tinha placas clonadas.

Os agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) monitoravam a BR-116 e deram ordem de parada para o motorista, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade pela rodovia. Foi realizado acompanhamento por um trecho de aproximadamente 10 quilômetros pelas ruas do município. O veículo acabou interceptado após colidir contra um muro no bairro Canudos.

De acordo com a PRF, os dois ocupantes tentaram fugir a pé, mas o passageiro, de 22 anos, foi alcançado e preso. O motorista, de 27 anos, foi encontrado nos fundos de uma casa e detido com o auxílio da Brigada Militar e da Guarda Municipal.

Após a vistoria no automóvel, os agentes constataram que ele havia sido furtado em Caxias do Sul em 27 de julho deste ano. Dentro do veículo havia rádio comunicador sintonizado na frequência da polícia e um dispositivo de interferência eletrônica utilizado para anular o efeito de alarmes e rastreadores automotivos.

O motorista e o passageiro têm antecedentes criminais e foram conduzidos, juntamente com o veículo, à Polícia Civil de Novo Hamburgo. O carro, após periciado, será devolvido ao proprietário.