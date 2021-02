Polícia Dupla é presa enquanto furtava partes da proteção lateral na nova ponte do Guaíba

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos envolvidos no caso estava foragido da Justiça Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

Dois homens foram presos após serem flagrados furtando partes da proteção lateral às margens da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a ocorrência foi registrada durante uma ronda. Os acusados foram vistos desmontando e transportando as barras de ferro instaladas no local.

A barreira é utilizada para a proteção dos usuários em caso de acidentes, já que evita a colisão de veículos com as colunas e vigas presentes no local.

Os criminosos, que já foram encaminhados ao Poder Judiciário, tentaram fugir, mas acabaram detidos. Um deles estava foragido do sistema prisional.

