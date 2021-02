Porto Alegre Praia do Lami recebe atividades de lazer neste fim de semana

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Estão disponíveis camas elásticas, marcação de quadra de vôlei, jogos de tabuleiro, mini basquete e outros Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A partir deste sábado (06), atividades recreativas gratuitas serão oferecidas para pessoas de todas as idades pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude no Lami. Não precisa realizar inscrição. As atividades ocorrem das 8h30 às 12h aos sábados e domingos no final da orla do Lami (av. Beira Rio, próximo ao número 1354). Estão disponíveis camas elásticas, marcação de quadra de vôlei, jogos de tabuleiro, mini basquete e outros.

O principal objetivo do Projeto Verão é oferecer à população de Porto Alegre, de forma gratuita, atividades físicas esportivas, recreativas e de lazer para todas as faixas etárias. Serão promovidas caminhadas orientadas em diferentes espaços de lazer da cidade.

“Os professores estarão dispostos em locais estratégicos, devidamente identificados. Importante destacar o cuidado de não promover aglomerações, e todos deverão estar de máscara”, informa o secretário Antônio Carlos Pereira. Todas as atividades foram planejadas para seguir, rigorosamente, os protocolos sanitários previstos pelos decretos municipais durante a pandemia.

Nas terças, quintas e sábados são oferecidas caminhadas orientadas na Orla Moacyr Scliar, no Parque Farroupilha (Redenção), na orla de Ipanema, na Praça Mascarenhas de Moraes, na Praça México e no Parque Moinhos de Vento, sempre das 8h30 às 11h30.

