Rio Grande do Sul Novo lote com 193 mil doses de vacina contra o coronavírus chega ao Rio Grande do Sul neste domingo

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Aeronave com a remessa tem pouso previsto para as 11h15min no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) confirmou a chegada do novo lote com 193,2 mil doses da CoronaVac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan, para a manhã deste domingo (07). Havia expectativa sobre a data, para a organização dos municípios que aplicarão as doses.

Segundo informação do Ministério da Saúde, repassada ao Estado, a aeronave com a nova remessa partirá de Guarulhos, em São Paulo, às 9h35min, com pouso previsto para as 11h15min no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Nesta etapa, serão vacinados, além de profissionais da saúde, os idosos acima de 85 anos. Destas, 147 mil irão para pessoas acima de 85 anos. A remessa corresponde a 43% da população dessa idade no RS.

A partir da chegada, as coordenadorias regionais da saúde poderão receber os lotes. Ainda não há confirmação se isso irá ocorrer neste domingo. Após, cada município retira o que lhe é destinado e pode organizar a imunização de seus residentes.

