Rio Grande do Sul BR-386 terá instalação de novos painéis eletrônicos

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Ações acontecerão entre os dias 7 e 10 de fevereiro em Nova Santa Rita e Canoas Foto: CCR ViaSul/Divulgação

Dando prosseguimento ao cronograma de instalação dos novos PMVs (Painéis Eletrônicos de Mensagens Variáveis), a CCR ViaSul informa que dois novos equipamentos serão instalados na BR-386, entre os dias 7 e 10 de fevereiro. As ações acontecerão no km 445 (Canoas) e no km 438 (Nova Santa Rita), respectivamente.

Inicialmente, será feito o trabalho de instalação da estrutura. Essas ações acontecerão a partir das 21h no dia 7 em Canoas e no dia 8 em Nova Santa Rita. Já nos dias 9 e 10 será feita a implantação do equipamento, respectivamente, no mesmo horário.

A Concessionária informa que para a realização das ações, deverá haver o bloqueio de uma faixa. Caso seja necessário o bloqueio total da via, o mesmo será comunicado previamente pela CCR ViaSul por meio de seus canais de comunicação.

Os equipamentos serão mais um recurso de apoio e comunicação para quem trafega pela BR-386 no RS. Por meio deles serão mostradas mensagens informando sobre a situação, em tempo real, da rodovia, como acidentes, pontos em obras, mensagens de conscientização, entre outras.

Tecnologia a serviço do tráfego

Medindo cerca de 2×8 metros, o PMV é instalado a uma altura de mais de 7 metros da rodovia. Isso permite uma visibilidade de mais 1 quilômetro de distância e uma legibilidade de, pelo menos, 270 metros, variando de acordo com o texto utilizado. O painel não tem limite de caracteres e permite a utilização de diversas cores simultaneamente.

A estrutura que dará suporte ao equipamento será um semipórtico composto por uma viga de sustentação no chão, que mede 7,2×14,3 metros, e uma viga superior, que irá manter o PMV suspenso.

Em caso de chuvas, o serviço será suspenso. A CCR ViaSul reforça aos usuários que atentem à sinalização nos locais, respeitando os limites de velocidade. Mais informações pelo Disque CCR ViaSul no 0800 000 0290.

