Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

Com eles foi recuperado o carro de uma locadora Foto: PRF/Divulgação Com eles foi recuperado o carro de uma locadora. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou, nesta terça-feira (08), um veículo locado que deveria ter sido devolvido no ano passado. Dois homens foram presos no veículo portando um simulacro de fuzil quando foram abordados na BR-116 em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Durante operação de combate ao crime, os PRFs abordaram um Argo. No carro estavam o motorista, de 34 anos, com passagens por roubo, tráfico e receptação, e o passageiro, de 31, com antecedentes por estelionato.

Ao consultarem o veículo, os policiais verificaram que havia uma restrição por apropriação indébita, já que ele foi alugado e deveria ter sido devolvido em novembro do ano passado. O condutor disse ter pago 10 mil reais pelo carro, que vale sete vezes mais.

Nas buscas, os policiais encontraram um simulacro de fuzil e algumas porções de maconha dentro do Argo. Os dois ocupantes então disseram que usavam a arma para fazer fotografias e a droga para consumo próprio.

Eles foram presos e conduzidos para a delegacia. O carro foi recolhido e será devolvido à locadora.

