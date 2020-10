Esporte Dupla Grenal conhece nesta quinta-feira adversários das oitavas de final da Copa do Brasil

1 de outubro de 2020

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A partir das 11h30 da manhã desta quarta-feira (1), a Confederação Brasileira de Futebol realiza o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Com 16 times, a nova fase da competição pode trazer dois novos clássicos Grenal no ano de 2020. Isso porque Grêmio e Inter entram a partir desta etapa na competição e estão entre os sorteados. No total, são cinco times que garantiram vaga na fase anterior e mais os 11 que já estavam garantidos (aqui entra a dupla).

Estão classificados: Grêmio, Inter, Juventude, América-MG, Atlético-GO, Athlético-PR, Botafogo, Bragantino, Ceará, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras, Santos e São Paulo.

As partidas estão previstas para os dias 28 de outubro e 4 de novembro, mas ainda não possuem horário definido. Quem conseguir passar de fase e avançar para as quartas de final receberá a premiação de 3,3 milhões de reais.

