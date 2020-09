Esporte Grêmio inicia treinamentos com foco no clássico Grenal

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após a vitória por 2 a 0 sobre a Universidad Católica, na Arena, a equipe gremista retornou aos treinos na manhã dessa quarta-feira (30), com foco no clássico Grenal 428, que acontece no sábado (3).

Sob comando do técnico Renato Portaluppi os atletas que não disputaram a partida de ontem realizaram atividades técnicas, assim como os que não atuaram na maior parte dos 90 minutos. Já os que disputaram o jogo contra o time chileno, permaneceram no vestiário e na academia, realizando trabalhos físicos.

Os treinamentos foram divididos em dois momentos: Na primeira parte, o grupo participou de um treino físico, orientado pela equipe de preparação. Em seguida, foi a vez do técnico gremista comandar um coletivo contra o Grupo de Transição.

A dupla Grenal se enfrenta no próximo sábado (3), pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro, às 17h (de Brasília), na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

