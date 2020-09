Esporte ”Todos zagueiros são muitos bons, fico muito feliz de ter essa oportunidade”, destaca zagueiro gremista

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Com sua titularidade em ascensão e a oportunidade de ter marcado o primeiro gol com a camisa tricolor, o zagueiro Rodrigues concedeu uma entrevista coletiva na tarde dessa quarta-feira (30), após a vitória sobre a Universidad Católica na noite passada (29), pela Libertadores.

Sabendo que a equipe do Grêmio conta com a dupla de zaga Geromel e Kannemann, e que há uma grande responsabilidade em substitui-lós, o jovem Rodrigues destacou: ”Eu sei que é uma responsabilidade muito grande você ter uma oportunidade em um time como o Grêmio. Todos zagueiros são muitos bons, fico muito feliz de ter essa oportunidade.”

”Sempre conversamos, sempre nos ajudamos, fico feliz de jogar com zagueiros como Geromel, Kannemann, Braz, Ruan, Paulo Miranda…”, acrescentou.

A trajetória do jogador, que nasceu no Rio Grande do Norte, não tem em suas raízes a área defensiva, mas sim, o ataque. Foi quando chegou no ABC, de Natal, que ele teve suas primeiras experiências na zaga, gostou, e permaneceu. E com o Renato no comando, Rodrigues afirma que o trabalho vem sendo feito, e que dá o seu melhor para sempre receber as oportunidades: ”Fico feliz em ter oportunidade, Renato sempre deixa claro que a qualquer momento você pode jogar. Tenho confiança de todos, dou meu melhor para poder ajudar a equipe.”

Com o Grenal se aproximando, o zagueiro sabe da grande responsabilidade que é ganhar um clássico, ele foi titular no segundo Grenal da Libertadores, mas salienta que mesmo sendo em outra competição, jogar um clássico nunca é fácil: ”Agora é Brasileirão, sabemos da importância dos jogos, vamos enfrentar uma equipe muito qualificada, muito boa. Vamos treinar a semana toda para dar nosso melhor e competir até o fim.”

”Sabemos que o Grenal é um jogo que todos querem jogar, vamos entrar focados e vamos em busca do nosso resultado.”, destacou.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

