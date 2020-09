Esporte Sequência colorada: Inter tem 12 expulsões ao todo na temporada

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O Inter não vem tendo uma sequência positiva nos últimos 9 jogos, foram 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Em compensação, se vê uma sequência bem presentes nos últimos jogos colorados: a de cartões vermelhos. E no jogo contra o América de Cáli, na última terça-feira (29) não foi diferente. O time de Eduardo Coudet foi obrigado a jogar com um a menos mais da metade do segundo tempo, quando Leandro Fernández foi expulso.

O atacante argentino recebeu o 12° cartão vermelho do Inter na temporada, em 35 jogos. O Colorado tem o número de vermelhos impulsionado pelas quatro expulsões no Gre-Nal da Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro, os cartões também se tornam presentes.

O primeiro aconteceu no jogo contra o Atlético Goianense, pela 4° rodada, William Pottker foi o premiado. Já o segundo, foi Zé Gabriel quem foi para o vestiário mais cedo, no jogo contra o São Paulo, pela 12° rodada.

Perguntado sobre isso na entrevista coletiva após empate com o América de Cali, o técnico Eduardo Coudet pontuou ser um problema: ”Não é algo que eu gosto, obviamente. Mas são coisas que se falam internamente, não em uma entrevista coletiva”

Com o empate da noite passada, o Inter soma 8 pontos na tabela do grupo E da Libertadores, e está na 2° colocação, atrás apenas do Grêmio, que soma 10 pontos. Na última rodada, o colorado tem mais um confronto fora de casa, contra a Universidad Católica, dia 22 de outubro.

Porém, antes de pensar no duelo, a dupla Grenal se enfrenta no próximo sábado (3), pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, às 17h (de Brasília).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

