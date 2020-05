O governo tentou impedir o depoimento de Weintraub. O ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, entrou com um habeas corpus preventivo no Supremo para tentar suspender o depoimento.

André Mendonça argumentou que não existe relação entre o objeto do inquérito e o exercício da liberdade de expressão.

PGR

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu, nesta sexta, a inclusão do termo de depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, nos autos do habeas corpus do governo federal que reivindica a suspensão do “inquérito das fake news”.

O PGR solicitou ainda uma cópia do documento em que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o depoimento de Weintraub.

Segundo Aras, após a inclusão de ambos, ele se manifestará sobre o pedido do governo Bolsonaro de trancamento da investigação que, nesta semana, atingiu deputados, empresários, youtubers e outros apoiadores do presidente.

Mandados de busca e apreensão

André Mendonça também estendeu o pedido a todos os alvos de mandados de busca e apreensão no inquérito. Na última quarta (27), a PF cumpriu 29 mandados de busca e apreensão contra 17 pessoas.