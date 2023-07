Economia Durante evento em Porto Alegre, ministra Simone Tebet diz que a reforma tributária terá impacto positivo e imediato na economia brasileira

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Titular do Planejamento e Orçamento recebeu demandas do Estado para o Plano Plurianual. (Foto: Rodrigo Ziebell/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante evento em Porto Alegre neste sábado (8), a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, elogiou o projeto de reforma tributária encaminhado ao Senado após aprovação pela Câmara dos Deputados na quinta-feira (6). Ela avalia que as regras propostas pelo governo federal terão impacto positivo e imediato sobre o Produto Interno Bruto (PIB) e a arrecadação nacional.

“A expectativa é de que neste primeiro momento haja um aumento de 0,5% no PIB, o que significa bastante dinheiro entrando nos cofres federais, sem aumento de impostos”, declarou a titular da pasta e ex-candidata ao Palácio do Planalto nas eleições de 2022. “Investidores poderão buscar crédito e se organizar.”

As plenárias do Plano Plurianual já reuniram mais de 25 mil participantes presenciais até o fim de junho. Já a plataforma gov.br/brasilparticipativo conta com pelo menos 645 mil inscritos e 5.043 propostas populares.

O Rio Grande do Sul foi o 22º Estado visitado por Simone e equipe, a fim de ouvir e incluir demandas regionais no Plano Plurianual que definirá diretrizes para a administração federal no período de 2024 a 2027. Ela estava companhada dos também ministros Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação).

Pautas prioritárias

Intitulado “Brasil Participativo”, o encontro foi realizado durante a manhã no teatro da Assembleia Legislativa, no Centro Histórico de Porto Alegre. A comitiva foi recepcionada pelo governador em exercício Gabriel Souza (Eduardo Leite partiu em viagem aos Estados Unidos), que entregou dois ofícios com pautas consideradas prioritárias ao Rio Grande do Sul.

Na lista estão pedidos de regularização de medidas para atenuar os efeitos da estiagem e projetos de qualificação da infraestrutura e da malha viária do Estado. A íntegra dos documentos pode ser conferida na notícia sobre o evento publicada no site estado.rs.gov.br.

O encontro teve como anfitrião o presidente da Assembleia, deputado estadual Vilmar Zanchin (MDB, mesmo partido de Simone Tebet). Ele parabenizou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela iniciativa de ouvir a sociedade no processo de elaboração do Plano Plurianual.

“Somos um país de dimensões continentais, com diferenças culturais e geográficas marcantes, bem como desigualdades profundas, ao mesmo tempo em que ainda temos a missão mais básica de prover moradia digna e comida no prato dos brasileiros mais desalentados”, declarou. “A participação popular fortalece a sociedade e constrói um Brasil mais próspero, livre e justo.”

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/durante-evento-em-porto-alegre-ministra-simone-tebet-diz-que-a-reforma-tributaria-tera-impacto-positivo-e-imediato-na-economia-do-pais/

Durante evento em Porto Alegre, ministra Simone Tebet diz que a reforma tributária terá impacto positivo e imediato na economia brasileira

2023-07-08