Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

O argentino se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, vem ao Brasil em visita oficial nesta segunda-feira (26). O argentino se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto, onde devem ser tratados temas da agenda bilateral entre os dois países.

Após a reunião, é esperado que os chefes de Estado almocem no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores.

Este será o quinto encontro entre Lula e Fernández desde o início do terceiro mandato do petista como chefe do Executivo brasileiro.

Além de se encontrarem na posse do presidente do Brasil, os dois estiveram juntos uma vez na Argentina, em janeiro, na primeira viagem internacional de Lula após assumir o cargo, e outras duas vezes em território brasileiro – no começo de maio, para uma reunião bilateral, e no final do mesmo mês, para a cúpula de países da América do Sul.

Crise econômica

A reunião entre os chefes de Estado nesta segunda acontece em meio a dificuldades econômicas do país vizinhos, enquanto os argentinos sofrem com a desvalorização da moeda local (o peso), a perda do poder de compra e altos índices inflacionários (alcançando 104% em março).

Na visita bilateral de Fernández ao Brasil, em maio, o principal tema da pauta foi um pedido ao governo brasileiro para que ajude a Argentina a enfrentar a profunda crise econômica.

Em declaração conjunta após o encontro, o chefe de Estado brasileiro afirmou que fará “todo sacrifício” para ajudar o país vizinho. “Do ponto de vista político, me comprometi que vou fazer todo e qualquer sacrifício para que a gente possa ajudar a Argentina nesse momento difícil”, disse.

O presidente Lula também manifestou interesse em ajudar a Argentina no final de maio, em uma reunião com líderes empresariais na sede da Federação de Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Na ocasião, Lula voltou a defender a adoção de medidas para assegurar que o Brasil não perca o mercado argentino, em função das dificuldades econômicas vividas pelo país vizinho.

“Vocês devem ter visto notícias no jornal. Mais do que querer ajudar a Argentina, a gente quer ajudar os exportadores brasileiros que exportam para a Argentina. Esse é o dado concreto”, disse Lula no evento, que aconteceu em 25 de maio.

