Ministra do Turismo diz que é preciso ter "cuidado" com pessoas "tóxicas"

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

Filiada ao União Brasil, Daniela tem sofrido pressão de deputados da sigla para deixar a pasta. (Foto: Assessoria/Divulgação)

Alvo de pedidos de saída do cargo, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, publicou neste sábado (24) vídeo em que diz ser preciso ter “cuidado” com o “mal” que “se veste de bem” e faz críticas a pessoas “tóxicas, ingratas, negativas”. Ela não faz menção a nomes.

Filiada ao União Brasil, Daniela tem sofrido pressão de deputados da sigla para deixar a pasta. A insatisfação já chegou ao Palácio do Planalto, que negocia com o partido a saída da ministra. No lugar, parlamentares defendem a nomeação do deputado Celso Sabino (União-PA).

No vídeo publicado em suas redes sociais, Daniela afirmou que “uma hora ou outra você se encontra com a maldade”.

“Não tem jeito. Uma hora ou outra você se encontra com a maldade. Pessoas tóxicas, ingratas, negativas. Alguns vão se disfarçar de bondosos. Cuidado, às vezes, o mal se veste de bem para ser mais mal ainda”, afirmou Daniela no vídeo publicado em suas redes sociais.

“Porém, isso não significa que você precisa cair. Mesmo que hoje você enfrente uma tempestade, acredite, você não vai afundar se não deixar que o que vem de fora inunde todo bem que está no seu interior. O navio não afunda por causa da água à sua volta. Ele afunda por causa da água que entra. Não permita que o que está acontecendo ao seu redor invada o seu interior e te afunde”, acrescentou.

A publicação termina com Daniela pedindo aos seguidores que comentem se concordam com o vídeo e como agiram em situações semelhantes às descritas por ela.

Desfiliação

Daniela pediu desfiliação do União Brasil ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em abril. O pedido é um dos motivos apontados por deputados da sigla para a saída dela do comando do Ministério do Turismo.

Tentando aumentar a base governista na Câmara, o Planalto dá sinais de que confirmará a mudança no Turismo.

A participação do União Brasil na base do governo tem sido a principal polêmica da articulação política da equipe de Lula. Mesmo contando com três ministérios (Turismo, Integração Regional e Comunicações), a bancada de deputados da sigla não se mostra coesa a favor das pautas de interesse do governo no Congresso.

Nenhum deputado do partido votou a favor da mudança no marco do saneamento, proposta pelo Palácio do Planalto, por exemplo. Em outro episódio, mesmo votando a favor do arcabouço fiscal, a maioria do partido foi a favor de uma alteração que retiraria R$ 26 bilhões do Executivo em 2024.

Aproximação

A indicação de Daniela ao Ministério do Turismo contou com a preferência pessoal do presidente Lula.

Ele se aproximou da deputada eleita durante a campanha presidencial de 2022, quando recebeu apoio de Waguinho em uma região considerada estratégica para os petistas, uma vez que o Rio de Janeiro era uma das principais bases eleitorais de Jair Bolsonaro (PL), adversário de Lula no segundo turno das eleições.

