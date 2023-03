Leandro Mazzini E agora, Pacheco?

Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

(Foto: Izânio Façanha/Divulgação)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da República, Lula da Silva, estão numa sinuca de bico. Com os ataques ininterruptos de bandidos a residências, comércio, órgãos públicos e veículos nas ruas de Natal e 38 cidades do Rio Grande do Norte – ordenados diretamente da cadeia – o senador Rogério Marinho (PL-RN) protocolou na Casa o Ofício nº 12/2023 solicitando a intervenção federal na Segurança Pública no Estado. Marinho, ex-ministro do Governo de Jair Bolsonaro, elenca no documento fatos notórios e argumenta que o Estado recorreu à Força Nacional de Segurança, sem sucesso, e perdeu o controle da situação. O Estado é comandado pela petista Fátima Bezerra, aliada do presidente Lula. Em Brasília, a história foi diferente. Pelos ataques à sede dos Três Poderes, o Governo federal decretou intervenção federal por 30 dias.

CPMI do Dia 8

A bancada da oposição no Congresso Nacional deu prazo até amanhã para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instalar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Protestos do Dia 8 de Janeiro. Caso não faça, um grupo de deputados federais vai protocolar no Supremo Tribunal Federal um pedido de mandado de segurança para pressionar Pacheco a instalar a investigação, que já tem assinaturas necessárias.

Raio-x do esgoto

A retomada de 14 mil obras paralisadas neste Governo Lula III abriu os olhos de palacianos debruçados sobre estatísticas de saneamento, pelo qual passarão obras caras. Dados do Ministério das Cidades, que coleta informações junto a Estados e municípios – responsáveis pelos serviços – revelam cenário contraditório. Com 214,3 milhões de habitantes, o Brasil tem 65,6 milhões de pessoas (30% da população) ainda sem água tratada e 130,6 milhões (60%) não têm acesso ao tratamento de esgoto.

Base Lulira

O que era para ser a jogada política do homem mais poderoso, pela governabilidade, evidenciou que Lula da Silva é ainda refém do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Lula o fortaleceu, deu aval para negociar o caixa que o Palácio libera para a Casa. Esperam-se, assim, duas bases governistas: a do Barba e a de… Lira.

Caravana 2.0

O presidente Lula da Silva reúne equipe seleta para programar nova Caravana da Cidadania, em especial no Norte e Nordeste – a exemplo da que realizou no início do 1º mandato em 2003. Ele quer investir em duas frentes para a geração de emprego e renda ainda neste ano: a retomada de obras paralisadas e o aporte financeiro forte no ensino técnico profissionalizante nos institutos do Governo e nas escolas do Sistema S.

Revolução nos postos

O empresário Ricardo Magro, da Refit, teria firmado parceria com gigante mundial do segmento de postos. A marca entraria no Brasil em parceria com Magro. Procurado, o empresário saiu pela tangente: “Os donos dos postos de gasolina merecem nova opção. E essa deve estar pautada em verdadeira parceria entre o posto e a marca que representa, e não apenas um contrato frio que traz um milhão de obrigações para revenda”.

(Colaboraram Carolina Freitas e Danielle Souza)

