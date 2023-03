Colunistas Governo começa ano com o pé direito no caixa do Tesouro

Por Leandro Mazzini | 21 de março de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Governo Federal começou o ano da Era Lula III com o pé direito (no caixa do Tesouro) – e mirando o apoio de prefeitos que vêm a Brasília. A Caixa Econômica Federal vai patrocinar com R$ 450 mil a 24ª Marcha promovida pela Frente Nacional dos Prefeitos, que pretende reunir milhares deles. Os prefeitos associados se reúnem em duas diferentes entidades todos os anos para realizar essa “marcha” a Brasília para apresentar demandas variadas aos três Poderes. Agora, retomam o patrocínio do próprio Governo Federal. O aporte não deixa de ser uma ferramenta oficial para o Palácio segurar eventuais críticas ao presidente Lula da Silva logo no início do mandato. Neste ano, a 24ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios ocorrerá de 27 a 30 de março, com evento no Centro Internacional de Convenções do Brasil, perto do Palácio.

Preferido da Turma

Pelo menos três ministros do Superior Tribunal de Justiça se mostram simpáticos a um nome que pode concorrer à vaga da lista sêxtupla destinada à advocacia. Flavio Caetano, que atuou em processos da ex-presidente Dilma e de Fernando Haddad, conta com as reverências de Marco Buzzi, Sebastião Reis e Regina Helena.

Requião II

Irmão do ex-governador Roberto Requião, o conselheiro do TCE-PR Maurício Requião surpreendeu o órgão: quer à vista o pagamento de salários e benefícios pelos 13 anos que ficou afastado por determinação do STF, que considerou conflito de interesses a sua nomeação ainda no Governo do mano. Maurício foi reconduzido em 2022 pelo STJ.

Baú de silêncio

Um diplomata brasileiro está surpreso com a inépcia do Itamaraty no caso da apropriação indébita das joias doadas pelo Governo da Arábia Saudita à ocasião da visita de Jair Bolsonaro àquele país. A despeito do fato notório, ninguém questionou a Embaixada da nação árabe sobre isso: quantas são, quais foram e para quem as joias?

E aí, fujão!?

Bolsonaristas têm visitado o ex-presidente discretamente em Orlando, na Flórida, na tentativa de convencê-lo a retornar ao Brasil. Antes da ida da esposa Michelle, a última foi a deputada federal Carla Zambelli, que voltou dia 11 de março para São Paulo.

Deixa de Barroso

Um conhecido advogado paulista que se encontrou com Luís Roberto Barroso em Nova York, em novembro do ano passado, garante que o ministro vai deixar o Supremo Tribunal Federal logo após encerrar sua vindoura presidência na Corte. Alguns dos colegas já sabem.

ESPLANADEIRA

# Itaguaí (RJ) inaugura academia ao ar livre com aparelhos adaptados para quem tem mobilidade reduzida.

# Rede Detroit American Steakhouse inaugura 1ª unidade em São José dos Campos (SP).

# Américas Shopping (RJ) promove domingo (26) Corrida Federal Rosa contra a Violência Doméstica.

# Limppano lança Lava-Louças ODD com bicarbonato de sódio.

# Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil lança pesquisa “Hábitos de consumo 2022”.

# Brizza inaugura 1ª loja exclusiva em São Paulo.

Colaboraram Carolina Freitas, Danielle Souza e Izânio Façanha.

Governo começa ano com o pé direito no caixa do Tesouro