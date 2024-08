Geral É falso que o programa do governo “Voa Brasil” exija o pagamento de uma taxa para emitir passagens a R$ 200

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Não é preciso pagar uma taxa de inscrição para se cadastrar no Voa Brasil. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pessoas estão compartilhando nas redes sociais um vídeo do telejornal “Bora Brasil”, da TV Band, anuncia início do cadastro para o programa “Voa Brasil”, do governo federal, que oferece passagens aéreas a preços mais baixos. O vídeo afirma que é preciso pagar R$ 40 para fazer a inscrição. A informação é falsa.

Segundo a plataforma Estadão Verifica, sistema de checagem de informações do jornal O Estado de S. Paulo, o conteúdo não é verdadeiro. Não é preciso pagar uma taxa de inscrição para se cadastrar no Voa Brasil, programa para disponibilizar bilhetes por até R$ 200 para aposentados. O trecho do telejornal da Band foi editado para incluir um áudio com a informação falsa. De acordo com a ferramenta de detecção Loccus.IA, que identifica conteúdos gerados por inteligência artificial, há grande probabilidade que o áudio tenha sido criado com uma técnica de clonagem de voz.

O vídeo contém trechos editados de uma reportagem do jornal “Bora Brasil”, da Band, publicada na plataforma da emissora no dia 14 de julho de 2023. A postagem falsa acumulou mais de 48 mil visualizações no Facebook.

Logo no início da fala do apresentador Douglas Santucci é possível perceber que o conteúdo está desatualizado. Ele cita um pronunciamento do então ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), como se fosse atual. No entanto, o político deixou o cargo em setembro de 2023, e o atual titular da pasta é Silvio Costa Filho (Republicanos).

A ferramenta Loccus.IA detectou o uso de técnica de clonagem de voz no áudio do vídeo manipulado. De acordo com a plataforma, 97% do áudio do vídeo foi gerado com inteligência artificial.

O vídeo falso insere falas que não existiam no programa original, disponível na íntegra no canal da emissora. Na reportagem manipulada, é dito que é necessário pagar R$ 40 em uma Guia de Recolhimento da União (GRU) para a liberação de uma carteira de benefícios e dos bilhetes aéreos por R$ 200.

Essas informações são falsas. De acordo com a publicação do governo federal sobre o funcionamento do Voa Brasil, não é necessário pagar a GRU, nem emitir uma carteira de benefícios. Neste primeiro momento do Voa Brasil, as pessoas que têm direito são os aposentados do INSS que não voaram de avião nos últimos 12 meses.

Para realizar o cadastro, o aposentado precisa acessar o site do Voa Brasil e entrar com a conta vinculada ao governo federal. O perfil deve ter nível prata ou ouro de autenticação. O “ranking” aumenta com o preenchimento de dados e informações pessoais.

A busca por passagens promocionais só estará disponível para quem cumpre os pré-requisitos de beneficiário. Ainda não há datas para a expansão do programa para outros públicos.

Uma busca no Reclame Aqui, site que registra reclamações de consumidores, mostra que várias pessoas denunciam propagandas falsas sobre o Voa Brasil. Para evitar prejuízos pessoais, é importante sempre conferir os canais oficiais de comunicação do governo federal, que, aliás, já alertou sobre esse tipo de golpe. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

