Expointer Festa dos agraciados no 12° Prêmio Vencedores do Agronegócio e no 8° Prêmio Elas no Agro será nesta quarta na Expointer

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Evento será na Casa Farsul do Parque Assis Brasil, na Expointer, em Esteio, às 12h. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A festa de entrega dos agraciados no 12º Prêmio Vencedores do Agronegócio e no 8º Prêmio Elas no Agro, vai acontecer nesta quarta-feira (28) na Casa Farsul do Parque Assis Brasil, na Expointer, em Esteio, às 12h, com a palestra do economista-chefe do Sistema Farsul e CEO do Agromoney Assessoria Econômica.

O Prêmio Vencedores do Agronegócio e Elas no Agro identifica e valoriza as iniciativas do setor primário que contribuem para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Participaram instituições públicas ou privadas e pessoas físicas com ramificações de produtos e serviços na cadeia do agronegócio.

O Prêmio é dividido em cinco categorias: Antes da Porteira, voltado à área de insumos necessários para suprir as necessidades do campo; Dentro da Porteira, para a área de produção e geração de valor da propriedade rural; Depois da Porteira, englobando as áreas de armazenamento, distribuição e serviços associados ao agronegócio; ESG destinado às práticas ambientais, sociais e de governança; e Elas no Agro, que destaca a liderança feminina pelo relevante trabalho no setor. Confira abaixo os agraciados.

Vencedores do Agronegócio

– Categoria Antes da Porteira – Reinigend Tecnologia e Higienização, de Teutônia – Secante para camas pecuárias: A empresa do Vale do Taquari desenvolveu o produto BETT SEC 600, que utiliza nanotecnologia, e possui alta capacidade de retenção de umidade em camas de bovinocultura, suinocultura e avicultura, reduzindo o consumo de serragem e os custos associados à manutenção. Além disso, após sua ação, o BETT SEC 600 transforma-se em uma fonte de cálcio, proporcionando mais valor à cama, que pode ser utilizada como adubo, fechando o ciclo com um benefício ambiental significativo.

– Categoria Dentro da Porteira – Vinícola Cainelli, de Bento Gonçalves – Enoturismo, o extraordinário por trás da garrafa: O projeto da empresa da Serra Gaúcha destaca o sucesso na fidelização de clientes por meio de experiências únicas que vão além da venda de vinhos. Com foco em compartilhar história, cultura e tradição, o projeto tem atraído mais de 15 mil visitantes anualmente, consolidando a marca e trazendo um impacto financeiro positivo. Durante a vindima, por exemplo, cerca de 1.800 pessoas participam da colheita e da “pisa” das uvas, reforçando o enoturismo como uma experiência rica e envolvente.

– Categoria Depois da Porteira – Prefeitura de Gramado – Programa Municipal de Apoio à Agroindústria Familiar: “Gramado Colônia”: A iniciativa oferece suporte completo para a criação e legalização de agroindústrias familiares, com auxílio em áreas como tributação, licenciamento sanitário e ambiental, além de promover a formação continuada e apoiar a comercialização dos produtos. Com essa desburocratização, novas agroindústrias surgem anualmente, fortalecendo tradições locais e incentivando a permanência dos jovens no meio rural, enquanto setores como gastronomia, artesanato e turismo rural ganham novo fôlego.

– Categoria ESG – Agropecuária Zambiasi, de Coqueiros do Sul – Do Desafio da Sucessão ao Plano de Continuidade Familiar: O projeto surgiu da necessidade de facilitar o processo de sucessão familiar na propriedade, priorizando a convivência e o diálogo entre as gerações. Iniciado em 2017, o plano equilibrou conhecimentos acadêmicos e experiência prática, resultando na harmonização familiar e na continuidade do negócio. O sucesso é refletido nos números: de 2017 a 2023, a produção de leite mais que dobrou, passando de 274 mil para 651 mil litros, com investimentos de mais de 900 mil reais na propriedade.

Elas no Agro

– The Intenso Laticínios, de Soledade – Na adversidade, inovamos nossa produção: A vencedora do prêmio Elas no Agro é uma propriedade de sucessão familiar, onde dois jovens assumiram a bacia leiteira em 2016. O casal transformou a produção inicial de leite com 5 animais e uma média de 12 litros por dia em uma produção significativa de 35,15 litros por vaca/dia até julho de 2024. Durante a greve dos caminhoneiros em 2018, inovaram ao transformar o leite em queijo, o que levou à criação da agroindústria THE Intenso Laticínios. Reconhecidos por sua dedicação e inovação, foram cases de sucesso no projeto PISA do Sebrae e Farsul, além de conquistarem prêmios importantes em 2023, como a Medalha de Prata para queijo artesanal e Medalha de Ouro para doce de leite artesanal no concurso da AGL.

Comissão julgadora

A comissão julgadora do Prêmio Vencedores do Agronegócio 2024 foi composta por especialistas de diversas áreas do setor agropecuário, que avaliaram tecnicamente os inscritos, considerando critérios de inovação, sustentabilidade e impacto econômico. A coordenação foi do vice-presidente de integração, Rafael Goelzer. Confira os nomes:

– Paulo Roberto – Assessor Especial, Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação;

– Fábio Avancini Rodrigues – Vice-Presidente, Farsul;

– Rodrigo Ramos Rizzo – Senar;

– Clarice Vaz Emmel – EMATER/RS-ASCAR;

– Aline Balbinoto – Coordenadora do Setor de Agro, Sebrae;

– Luiz Otávio Amaro Silveira – Auditor Fiscal Federal Agropecuário, Ministério da Agricultura e Abastecimento;

– Décio Gazzon – Pesquisador da Embrapa e Membro do Conselho Agrossustentável;

– Felipe Valerio Amororin – Coordenador de Planejamento e Estratégia de Agronegócio, SICOOB Central SC;

– Fernanda Maia – Gerente Operacional Adjunta, BRDE.

