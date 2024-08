Expointer Unimed é o serviço médico oficial da 47ª Expointer

A cooperativa tem estrutura para atendimento médico com quatro locais na feira. Foto: Divulgação A cooperativa tem estrutura para atendimento médico com quatro locais na feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Unimed Porto Alegre está presente na 47ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A cooperativa é o serviço médico oficial da edição 2024 da feira, e disponibiliza aos expositores e público visitante aproximadamente 70 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que estão atuando em pontos de atendimento, ambulâncias e moto, equipados com tecnologia avançada para atendimento de urgência e emergência.

Na quadra 19, próximo ao Portão 5 do parque, está localizada a estrutura com funcionamento 24 horas. Já na quadra 36, no Pavilhão da Agricultura Familiar e próximo ao Simers, estão os ambulatórios de atendimento que funcionam das 8h às 20h. Ambulâncias com apoio 24 horas, moto e veículos rápidos de transporte também garantem a segurança médica de quem estiver no evento.

Confira os quatro pontos de atendimento:

● 1 posto 24h na quadra 19;

● 1 posto 12h na quadra 36;

● 1 posto 12h no Pavilhão da Agricultura familiar;

● 1 posto 12h próximo ao Simers.

