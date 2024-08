Acontece Relevância do Brasil no cenário mundial da produção de alimentos é assunto-chave no VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

Estimativa da ONU coloca o Brasil como responsável pela produção de 40% do alimento mundial em 2050, segundo subsecretária do parque Assis Brasil e painelista do Fórum, Elizabeth Cirne e Lima. Foto: Leonardo Contursi/CMPA Estimativa da ONU coloca o Brasil como responsável pela produção de 40% do alimento mundial em 2050, segundo subsecretária do parque Assis Brasil e painelista do Fórum, Elizabeth Cirne e Lima. Foto: Leonardo Contursi/CMPA

Para debater o futuro sustentável do Rio Grande do Sul, a Rede Pampa promove, nesta quinta-feira (29), a partir das 14h30, o VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha – Novo Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O evento, que reunirá os mais importantes líderes do Estado, na casa da Rede Pampa na Expointer, debaterá temas centrais para o futuro gaúcho pós-enchente, dentre eles, a consolidação do Brasil como um dos maiores produtores de alimentos do mundo.

Quem destaca esse importante tema para o debate é a subsecretária do Parque de exposições Assis Brasil e painelista do evento, Elizabeth Cirne e Lima. “A ONU colocou o Brasil como o país que vai ser responsável pela produção de 40% do alimento a ser consumido no mundo no ano de 2050. Então, a gente está caminhando com esse desafio, de ampliar fronteiras, capacidade de produção, para que a gente consiga abastecer quase que metade do mundo com alimentos produzidos no nosso país”, ressalta.

A subsecretária do Parque estará presente no segundo painel do dia, junto do secretário-chefe da Casa Civil do RS, Artur Lemos, do vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros, César Saut, do diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal, do diretor Executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério, e do presidente da Federarroz, Alexandre Velho.

Pensando em Soluções para a Economia Gaúcha, justamente o título do Fórum deste ano, Cirne e Lima reforça a importância da feira como um grande hub de conexão para diferentes setores do agronegócio do Estado e também da América do Sul. “A gente tem uma série de periféricos que estão relacionados com o agronegócio, com serviços, genética, sementes, insumos, tudo isso é trazido para a feira. Temos diversos setores que vêm para adquirir novos equipamentos, adquirir novos insumos, para fazer novas conexões de nível nacional e de exportação” explica.

Com a possibilidade de uma feira um pouco mais modesta este ano, devido ao cenário pós-enchente, a 47ª Expointer tem, entretanto, quebrado expectativas positivamente. Os números atuais surpreendem e já superam os de anos anteriores em alguns setores, de acordo com a subsecretária do Parque. “O que a gente teve como surpresa muito positiva foi que todas as inscrições foram ocupadas para o pavilhão da agricultura familiar, um número 25% maior de expositores do que no ano passado”, pontuou.

“Além disso, na inscrição de animais, a gente tem duas categorias: animais de argola, bovinos, caprinos, que são apresentados em pista. Desses, tivemos uma redução de 0,6% de inscrições. Mas, numa outra categoria, que são os rústicos, animais que não são apresentados em guia, tivemos um incremento de 40% em relação ao ano passado”, ressalta os bons números da edição deste ano, Cirne e Lima.

O VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha – Novo Desenvolvimento do Rio Grande do Sul é uma realização Rede Pampa e Banrisul, com apoio Cotrijal. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também estará presente na abertura do evento, ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito, e do secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação do RS, Clair Kuhn, dentre outros líderes estaduais.

A apresentação do Fórum ficará a cargo da comunicadora Magda Beatriz, da TV Pampa, e a mediação será comandada por Paulo Sérgio Pinto, vice-presidente da Rede Pampa. O evento é direcionado a empresários, investidores, acadêmicos, estudantes, profissionais liberais, políticos e demais interessados no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.

