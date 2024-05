Geral É falso que vídeo mostre frigorífico com corpos congelados em Canoas

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul negou armazenar corpos em caminhões frigoríficos. (Foto: Divulgação)

Pessoas estão compartilhando nas redes sociais um áudio em que mulher afirma que estão congelando corpos em câmaras frigoríficas no bairro Mathias Velho, em Canoas, Rio Grande do Sul. O número de mortos seria 2 mil. A narração é acompanhada por imagens de um caminhão. A informação é falsa.

O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul negou armazenar corpos em caminhões frigoríficos. As imagens que acompanham o áudio não mostram um caminhão frigorífico e não foram gravadas em Canoas. Na realidade, são de Lajeado, cidade a cerca de 100 km de distância. O Instituto Médico Legal (IML) do município havia recebido 30 mortos até a quarta-feira, 15.

O vídeo publicado no TikTok tem um texto sobreposto que diz: “estão congelando os corpos nas câmeras frigoríficas, já juntaram 2 mil corpos”. O mesmo conteúdo foi replicado no X (antigo Twitter) e YouTube.

A alegação foi negada pelo Instituto-Geral de Perícias do Estado, que afirmou “não ter corpo em caminhões frigoríficos”. O Corpo de Bombeiros do Estado informou que todos os dados verdadeiros sobre o número de vítimas são divulgados pelo balanço da Defesa Civil e Governo do Estado. “As forças de segurança estão trabalhando em conjunto para resgates de corpos. Porém o compilado de dados é fornecido apenas pela Defesa Civil”, disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

