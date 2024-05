Geral Clientes do Bradesco se queixam de falha ao enviar Pix

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Clientes do Bradesco foram às redes sociais reclamar de uma falha do aplicativo e impedimento de transferir dinheiro ou fazer pagamentos no Pix. (Foto: Divulgação)

Clientes do Bradesco foram às redes sociais reclamar de uma falha do aplicativo e impedimento de transferir dinheiro ou fazer pagamentos no Pix. O site Downdetector, que acusa problemas em canais digitais, mostra notificações recentes relacionados ao app do Bradesco na manhã dessa sexta-feira (17).

Procurado, o Bradesco enviou a seguinte nota: “Os canais digitais Bradesco para pessoa física apresentaram intermitência nesta manhã, que já foi regularizada. Todos os serviços funcionam normalmente.”

O problema pareceu afetar também correntistas do Banco Next, banco digital atrelado ao Bradesco. O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, mostra que a falha começou por volta de 9h e ultrapassou mais de 400 notificações às 10h42. Ao todo, mais de 50% dos usuários fizeram reclamações de que o Pix não funciona, 24% não conseguem realizar login e há ainda 22% com dificuldade para usar o internet banking no navegador.

Google Trends

O Google Trends, plataforma que monitora pesquisas na web, registrou aumento repentino no interesse por termos como “Bradesco fora do ar hoje”, “Pix Bradesco fora do ar”, “app Bradesco fora do ar “, “aplicativo bradesco fora do ar” na última hora. O site indica que as pesquisas pelo assunto são realizadas em todos os estados do país.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, usuários reclamaram do funcionamento do Bradesco e relataram que foram surpreendidos com o problema ao fazer pagamento e tentar consultar saldos. A conta oficial do banco no X (antigo Twitter) respondeu alguns relatos de internautas com a seguinte mensagem: “Vamos normalizar o quanto antes, por favor acesse mais tarde”. Veja abaixo algumas publicações nas redes sociais:

– Bradesco com instabilidade justo quando eu precisava pagar o negocio no pix, passei vergonha;

– Gente o serviço de pix do Bradesco tá indisponível? não tô conseguindo fazer;

– Passei uma vergonha por causa do pix do Bradesco, que tive que ligar para meu namorado transferir o dinheiro para pagar a película;

– O aplicativo do Bradesco é muito seguro né, ninguém consegue mexer em nada seu, nem você mesmo consegue mexer na sua própria conta, misericórdia senhor;

– Segunda vez na semana que o Bradesco simplesmente sai do ar;

– Esse inferno de app do Bradesco não vai prestar mais nunca????;

– O aplicativo do Bradesco está cada vez pior. Constantemente deixa a gente em apuros na hora de fazer pagamentos em Pix;

– O Pix do Bradesco não tá funcionando;

– O sistema Pixa e de pagamento de boleto de vocês está fora do ar para todos, quando vão consertar Bradesco?.

As informações são do portal de notícias G1 e do site TechTudo.

