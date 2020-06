Cinema “E o vento levou” é o filme que lidera a lista de mais vendidos da Amazon nos Estados Unidos depois de ser retirado de plataforma

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Hattie McDaniel (esq.) e Vivien Leigh em cena de '...E o vento levou'. (Foto: Divulgação)

O filme “…E o vento levou” (1939) chegou ao topo da lista de filmes e TV da Amazon nos Estados Unidos nesta quarta-feira (10), um dia depois de ser retirado do catálogo de uma plataforma de vídeos.

A produção, ganhadora de oito Oscar, foi removida temporariamente do HBO Max por suas “representações racistas”, segundo a empresa.

Já na loja digital da Apple, o filme está na quinta colocação.

“…E o vento levou” continua sendo uma das maiores bilheterias de todos os tempos (quando são calculados os ajustes pela inflação), mas sua representação de escravos conformados e heroicos proprietários de escravos é alvo de críticas.

“‘E o Vento Levou’ é um produto de seu tempo e contém alguns dos preconceitos étnicos e raciais que, infelizmente, têm sido comuns na sociedade americana”, afirmou um porta-voz da HBO Max em um comunicado enviado à agência de notícias AFP.

“Estas representações racistas estavam erradas na época e estão erradas hoje, e sentimos que manter este título disponível sem uma explicação e uma denúncia dessas representações seria irresponsável”, completou.

Várias manifestações aconteceram nos Estados Unidos após a morte, em 25 de maio, do afro-americano George Floyd durante uma ação policial, com pedidos de reforma das forças de segurança e da remoção de símbolos do legado racista, incluindo alguns monumentos.

O filme será disponibilizado novamente na plataforma de streaming em uma data ainda a ser definida, junto com uma discussão de seu contexto histórico, informou a empresa.

Mas nenhum corte será feito no longa-metragem, “porque fazer isto seria como dizer que estes preconceitos nunca existiram”.

